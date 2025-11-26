 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

У трансгендерной спортсменки отобрали титул «Самой сильной женщины мира»

После завершения турнира выяснилось, что его победительница при рождении была мужчиной. Это противоречит правилам соревнований

Организаторы конкурса «Самая сильная женщина мира» лишили титула победительницу — американку Джамми Букер — после того, как выяснилось, что она родилась мужчиной. Об этом сообщил NY Post.

Турнир Official Strongman Games в женской категории прошел с 20 по 23 ноября в Арлингтоне, штат Техас. В соревнованиях принимают участие атлеты разных возрастных групп (от 13 до 50+ лет), они состязаются в поднятии тяжестей различного веса (песочные мешки, штанги, гантели и т.д.). Победу среди женщин одержала Букер. Спустя несколько дней она была дисквалифицирована из-за нарушения основных правил конкурса: спортсмены могу соревноваться в категории в соответствии с их гендером при рождении.

«В данной категории участвовал спортсмен, родившийся мужчиной, теперь идентифицирующий себя как женщину. Организаторы не знали об этом до начала турнира, и мы начали расследование, как только получили информацию. Если бы этот факт был известен ранее, участнику не разрешили бы участвовать в женской категории», — говорится в заявлении организаторов в Instagram.

Instagram принадлежит компании Meta, которую в России признали экстремистской и запрещенной. Также экстремистским и запрещенным в России с 2024 года признано «международное общественное движение ЛГБТ».

«Мы разочарованы вместе с теми, кто честно и законно участвовал в турнире. Мы поддерживаем их и выступаем за справедливость», — отметили организаторы.

После пересмотра результатов победительницей турнира стала британка Андреа Томпсон, изначально занявшая второе место. Ранее она выразила недовольство победой Букер, назвав ситуацию «полным абсурдом». По словам Томпсон, организаторы узнали о биологическом поле Букер из-за видео и фотографий откровенного содержания на одном из сайтов для взрослых.

Букер публично не комментировала обвинения. Однако на YouTube-канале с ее именем восемь лет назад было опубликовано видео, в котором говорилось, что она «21-летняя транс-девушка».

В ноябре 2025 года The Times сообщал, что МОК планирует запретить трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде. Но окончательное решение еще не принято, и пока этот вопрос остается на усмотрение международных федераций.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил о недопуске трансгендеров к участию в Олимпиаде-2028, а также подписал указ о запрете на участие трансгендеров в женских спортивных соревнованиях в американских учебных заведениях. Олимпийский комитет США также сообщил о запрете трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в олимпийских видах спорта.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
трансгендер дисквалификация спортсменов спортсмен спорт
