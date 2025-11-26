 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,35 x 3,7 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,32 x 5,3 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,43 x 4,6 2 7,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,25 x 3,45 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,25 x 3,5 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Спорт⁠,
0

Стал известен следующий соперник Ислама Махачева

Ранее Махачев заявил, что следующий его бой должен пройти в июле 2026 года
Фото: Ishika Samant / Getty Images
Фото: Ishika Samant / Getty Images

Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз заявил в соцсети X, что следующим соперником российского чемпиона UFC в полусреднем весе будет американец Камару Усман.

«Камару Усман — следующий. Всем остальным нужно расслабиться», — написал менеджер россиянина.

Ранее Махачев заявил, что собирается провести следующий бой в июле 2026 года.

В ночь на 16 ноября Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. После этого боя россиянин изъявил желание провести поединок в Белом доме, который должен пройти в июне 2026 года.

34-летний Махачев стал первым бойцом из России и 11-м в истории UFC, кому удалось завоевать чемпионские пояса в двух разных дивизионах. Ранее он был чемпионом в легком весе.

На счету Махачева 28 побед в смешанных единоборствах при одном поражении в 2015 году. Сейчас боец лидирует в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Камару Усман — бывший чемпион UFC в полусреднем весе. В 2022 году он не смог защитить титул, сенсационно проиграв британцу Леону Эдвардсу нокаутом. В рейтинге полусреднего дивизиона UFC американец располагается на восьмом месте. В его активе 21 победа и четыре поражения.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Мельникова
единоборства UFC Ислам Махачев
Материалы по теме
Махачев ответил на вопрос о дате следующего боя
Спорт
Нурмагомедов рассказал о следующем бое Махачева
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 12:30 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 12:30
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 12:51
Как привлечь молодежь в науку Дискуссионный клуб, 12:50
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 12:44
Кому стоит посетить Российский антикварный салон и его экспозиции Стиль, 12:43
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 12:41
Более 70 жителей Чебоксар вернулись в свои квартиры после атаки дронов Общество, 12:40
В Союзе биатлонистов допустили перенос гонки Кубка России из-за морозов Спорт, 12:39
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Якиманка стала лидером по дороговизне новостроек в Москве Недвижимость, 12:36
«Все время сам»: как перестать все контролировать и наконец расслабиться Образование, 12:35
Умер актер и режиссер Всеволод Шиловский Life, 12:34
Ушаков заявил о фейках в утечках телефонных переговоров по Украине Политика, 12:33
Ушаков заявил, что Путин примет Уиткоффа в Москве Политика, 12:29
В МИД Армении заявили, что сейчас нет повестки выхода из ОДКБ Политика, 12:23
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20