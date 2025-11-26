Стал известен следующий соперник Ислама Махачева
Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз заявил в соцсети X, что следующим соперником российского чемпиона UFC в полусреднем весе будет американец Камару Усман.
«Камару Усман — следующий. Всем остальным нужно расслабиться», — написал менеджер россиянина.
Ранее Махачев заявил, что собирается провести следующий бой в июле 2026 года.
В ночь на 16 ноября Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. После этого боя россиянин изъявил желание провести поединок в Белом доме, который должен пройти в июне 2026 года.
34-летний Махачев стал первым бойцом из России и 11-м в истории UFC, кому удалось завоевать чемпионские пояса в двух разных дивизионах. Ранее он был чемпионом в легком весе.
На счету Махачева 28 побед в смешанных единоборствах при одном поражении в 2015 году. Сейчас боец лидирует в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Камару Усман — бывший чемпион UFC в полусреднем весе. В 2022 году он не смог защитить титул, сенсационно проиграв британцу Леону Эдвардсу нокаутом. В рейтинге полусреднего дивизиона UFC американец располагается на восьмом месте. В его активе 21 победа и четыре поражения.
