Стал известен следующий соперник Ислама Махачева

Ранее Махачев заявил, что следующий его бой должен пройти в июле 2026 года

Фото: Ishika Samant / Getty Images

Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз заявил в соцсети X, что следующим соперником российского чемпиона UFC в полусреднем весе будет американец Камару Усман.

«Камару Усман — следующий. Всем остальным нужно расслабиться», — написал менеджер россиянина.

Ранее Махачев заявил, что собирается провести следующий бой в июле 2026 года.

В ночь на 16 ноября Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. После этого боя россиянин изъявил желание провести поединок в Белом доме, который должен пройти в июне 2026 года.

34-летний Махачев стал первым бойцом из России и 11-м в истории UFC, кому удалось завоевать чемпионские пояса в двух разных дивизионах. Ранее он был чемпионом в легком весе.

На счету Махачева 28 побед в смешанных единоборствах при одном поражении в 2015 году. Сейчас боец лидирует в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Камару Усман — бывший чемпион UFC в полусреднем весе. В 2022 году он не смог защитить титул, сенсационно проиграв британцу Леону Эдвардсу нокаутом. В рейтинге полусреднего дивизиона UFC американец располагается на восьмом месте. В его активе 21 победа и четыре поражения.