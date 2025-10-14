Нападающий «Барселоны» Левандовски выбыл на месяц из-за травмы

Форвард получил повреждение в расположении сборной Польши. Ему диагностирован разрыв мышцы задней поверхности левого бедра

Роберт Левандовски (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил травму в расположении сборной Польши. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

У 37-летнего форварда диагностирован разрыв мышцы задней поверхности левого бедра. Срок его восстановления будет зависеть от прогресса лечения, отметили в клубе. AS пишет, что Левандовски выбыл на четыре недели.

Таким образом, польский нападающий, который забил четыре гола в девяти матчах в нынешнем сезоне, пропустит Эль-Класико (матч с «Реалом» пройдет 26 октября. — РБК).

В последнем матче за сборную Польши Левандовски 12 октября отыграл 90 минут и забил гол Литве (2:0) в отборе на ЧМ-2026.