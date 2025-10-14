Нападающий «Барселоны» Левандовски выбыл на месяц из-за травмы
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил травму в расположении сборной Польши. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.
У 37-летнего форварда диагностирован разрыв мышцы задней поверхности левого бедра. Срок его восстановления будет зависеть от прогресса лечения, отметили в клубе. AS пишет, что Левандовски выбыл на четыре недели.
Таким образом, польский нападающий, который забил четыре гола в девяти матчах в нынешнем сезоне, пропустит Эль-Класико (матч с «Реалом» пройдет 26 октября. — РБК).
В последнем матче за сборную Польши Левандовски 12 октября отыграл 90 минут и забил гол Литве (2:0) в отборе на ЧМ-2026.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?