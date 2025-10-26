Фигурист Кондратюк выиграл первый этап Гран-при России в Магнитогорске

Марк Кондратюк с отрывом 0,14 балла выиграл первый этап Гран-при России

В тройку призеров этапа в Магнитогорске также вошли Григорий Федоров и Никита Угожаев. Марк Кондратюк выразил недовольство своими прокатами

Марк Кондратюк (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Фигурист Марк Кондратюк занял первое место на этапе Гран-при России в Магнитогорске в мужском одиночном катании.

Кондратюк показал третий результат в короткой программе, но выиграл произвольную и победил на соревнованиях с общим результатом 260,42 балла.

В произвольной программе он сделал четверной лутц, два четверных сальхова (один с недочетами) и два тройных акселя.

Кондратюк всего на 0,14 балла опередил Григория Федорова, который занял второе место. Третьим стал Никита Угожаев (255).

«Так получилось, что два года подряд в Магнитогорске я выигрываю. Но это кардинально разные выступления. В прошлом году я практически выдал два проката жизни. А ни сегодня, ни вчера похвастаться этим не могу», — цитирует Кондратюка «Чемпионат».

Кондратюк — чемпион России и Европы (2022 год), бронзовый призер Олимпиады в командных соревнованиях.