Марк Кондратюк с отрывом 0,14 балла выиграл первый этап Гран-при России
Фигурист Марк Кондратюк занял первое место на этапе Гран-при России в Магнитогорске в мужском одиночном катании.
Кондратюк показал третий результат в короткой программе, но выиграл произвольную и победил на соревнованиях с общим результатом 260,42 балла.
В произвольной программе он сделал четверной лутц, два четверных сальхова (один с недочетами) и два тройных акселя.
Кондратюк всего на 0,14 балла опередил Григория Федорова, который занял второе место. Третьим стал Никита Угожаев (255).
«Так получилось, что два года подряд в Магнитогорске я выигрываю. Но это кардинально разные выступления. В прошлом году я практически выдал два проката жизни. А ни сегодня, ни вчера похвастаться этим не могу», — цитирует Кондратюка «Чемпионат».
Кондратюк — чемпион России и Европы (2022 год), бронзовый призер Олимпиады в командных соревнованиях.
