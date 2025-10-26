Петросян выиграла этап Гран-при, несмотря на падение с четверного прыжка
Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян стала победительницей этапа Гран-при России в Магнитогорске.
Ученица Этери Тутберидзе набрала за два проката 223 балла. Фигуристка упала при выполнении четверного тулупа в произвольной программе, но более чем на 16 баллов опередила занявшую второе место Анну Фролову (206,58).
Третье место заняла Дина Хуснутдинова (204,76).
Петросян в сентябре победила на олимпийском отборочном турнире в Пекине, завоевав путевку на Игры в Италии (при условии допуска комиссией МОК).
Российские фигуристы отстранены от международных турниров с 2022 года, после начала военной операции на Украине.
