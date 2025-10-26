 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Петросян выиграла этап Гран-при, несмотря на падение с четверного прыжка

Петросян после падения на четверном выиграла этап Гран-при в Магнитогорске
На этапе в Магнитогорске Аделия Петросян набрала 223 балла, второе место заняла Анна Фролова, третье — Дина Хуснутдинова
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян стала победительницей этапа Гран-при России в Магнитогорске.

Ученица Этери Тутберидзе набрала за два проката 223 балла. Фигуристка упала при выполнении четверного тулупа в произвольной программе, но более чем на 16 баллов опередила занявшую второе место Анну Фролову (206,58).

Третье место заняла Дина Хуснутдинова (204,76).

В аккаунте Олимпиады опубликовали фотоколлаж с Валиевой и макаронами
Спорт
Камилла Валиева

Петросян в сентябре победила на олимпийском отборочном турнире в Пекине, завоевав путевку на Игры в Италии (при условии допуска комиссией МОК).

Российские фигуристы отстранены от международных турниров с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Персоны
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Аделия Петросян
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
