Ягудин усомнился в безоговорочном лидерстве Петросян на мировой арене
У фигуристки Аделии Петросян появились сильные конкурентки на международной арене, и ошибки чемпионке России прощать не будут, заявил Sport24 олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Петросян в сентябре завоевала путевку на Олимпиаду в Италии. На первом этапе Гран-при России в Магнитогорске фигуристка заняла первое место, упав в произвольной программе с четверного тулупа.
Ягудин отметил, что с Петросян больший спрос, чем с других россиянок, к ней более пристальное внимание, «потому что на международной арене прощать не будут».
«И если год назад я бы сказал, что Аделия Петросян — без вариантов мировой лидер, то теперь мы видим, что там есть ряд очень хороших фигуристок — и Эмбер Гленн, и Луна Хендрикс, и несколько японских девушек», — сказал Ягудин.
По словам Ягудина, тройной аксель может стать и хорошим козырем, и риском в короткой программе, но в произвольной «без четверных шансов будет мало».
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова согласилась с Ягудиным. «Конечно, будет борьба. Поэтому они и пробуют делать четверной прыжок. Все остальное она катает превосходно», — сказала Тарасова «Матч ТВ».
