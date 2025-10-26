Ягудин усомнился в безоговорочном лидерстве Петросян на мировой арене

Ягудин заявил, что Петросян еще год назад точно была сильнейшей фигуристкой, но теперь у нее есть конкурентки среди зарубежных спортсменок. Петросян в воскресенье упала с четверного прыжка на Гран-при России

Алексей Ягудин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

У фигуристки Аделии Петросян появились сильные конкурентки на международной арене, и ошибки чемпионке России прощать не будут, заявил Sport24 олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Петросян в сентябре завоевала путевку на Олимпиаду в Италии. На первом этапе Гран-при России в Магнитогорске фигуристка заняла первое место, упав в произвольной программе с четверного тулупа.

Ягудин отметил, что с Петросян больший спрос, чем с других россиянок, к ней более пристальное внимание, «потому что на международной арене прощать не будут».

«И если год назад я бы сказал, что Аделия Петросян — без вариантов мировой лидер, то теперь мы видим, что там есть ряд очень хороших фигуристок — и Эмбер Гленн, и Луна Хендрикс, и несколько японских девушек», — сказал Ягудин.

По словам Ягудина, тройной аксель может стать и хорошим козырем, и риском в короткой программе, но в произвольной «без четверных шансов будет мало».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова согласилась с Ягудиным. «Конечно, будет борьба. Поэтому они и пробуют делать четверной прыжок. Все остальное она катает превосходно», — сказала Тарасова «Матч ТВ».