«Локомотив» не смог обыграть клуб Дзюбы, но снова возглавил РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Саранске завершился со счетом 1:1.
У хозяев поля отличился Жилсон Беншимол (на 42-й минуте), у которого три гола в двух последних матчах команды (с учетом Кубка России).
«Локомотив» сравнял счет на 67-й минуте благодаря Сесару Монтесу, который замкнул передачу Алексея Батракова с углового.
У Батракова 24 гола и 11 голевых передач в 42 матчах РПЛ с начала прошлого сезона, он самый результативный игрок лиги за этот период времени, отмечает Opta.
В 14-м туре «Локомотив» 1 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», а «Акрон» в тот же день проведет выездную встречу с «Ростовом».
«Локомотив» лидирует в таблице РПЛ с 27 очками, но позднее в воскресенье его может обойти «Краснодар» (26), который встретится с казанским «Рубином». У «Акрона» 12-е место (13).
«Акрон» проводит домашние матчи в Самаре, но местный стадион готовят к проведению форума «Россия — спортивная держава», поэтому игру с «Локомотивом» перенесли в Саранск.
