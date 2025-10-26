 Перейти к основному контенту
«Локомотив» не смог обыграть клуб Дзюбы, но снова возглавил РПЛ

«Локомотив» не смог обыграть «Акрон» в Саранске
Матч в Саранске завершился со счетом 1:1. У хозяев забил Беншимол, у гостей отличился Монтес с передачи Батракова
Артем Дзюба и Жилсон Беншимол
Артем Дзюба и Жилсон Беншимол (Фото: Телеграм-канал ФК «Акрон»)

Московский «Локомотив» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Саранске завершился со счетом 1:1.

У хозяев поля отличился Жилсон Беншимол (на 42-й минуте), у которого три гола в двух последних матчах команды (с учетом Кубка России).

«Локомотив» сравнял счет на 67-й минуте благодаря Сесару Монтесу, который замкнул передачу Алексея Батракова с углового.

У Батракова 24 гола и 11 голевых передач в 42 матчах РПЛ с начала прошлого сезона, он самый результативный игрок лиги за этот период времени, отмечает Opta.

В 14-м туре «Локомотив» 1 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», а «Акрон» в тот же день проведет выездную встречу с «Ростовом».

«Локомотив» лидирует в таблице РПЛ с 27 очками, но позднее в воскресенье его может обойти «Краснодар» (26), который встретится с казанским «Рубином». У «Акрона» 12-е место (13).

«Акрон» проводит домашние матчи в Самаре, но местный стадион готовят к проведению форума «Россия — спортивная держава», поэтому игру с «Локомотивом» перенесли в Саранск.

Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Акрон
