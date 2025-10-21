 Перейти к основному контенту
branding image
Дубль Беншимола не спас «Акрон» от поражения ЦСКА в Кубке России

ЦСКА дважды пропустил с пенальти от «Акрона» в Кубке России
Матч завершился победой ЦСКА со счетом 3:2. Москвичи пропустили два гола с пенальти от Тавареша Беншимола из «Акрона»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московский ЦСКА победил тольяттинский «Акрон» в домашнем матче шестого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России и вышел в четвертьфинал.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Счет был открыт на последней минуте первого тайма, когда сумел отличиться нападающий москвичей Артем Шуманский.

На 66-й минуте Тавареш Беншимол из «Акрона» сравнял счет, реализовав пенальти под штангу.

Мавтей Кисляк удвоил преимущество армейской команды на 79-й минуте, а Аллеррандро на 82-й увеличил отрыв.

В дополнительное время (90+8) Беншимол успешно реализовал пенальти, оформив дубль.

В группе D ЦСКА занял первое место, набрав 10 очков. На втором месте также оказался «Локомотив» с 10 очками. «Балтика» расположилась на третьей строчке (5 очков), а «Акрон» — на четвертой (последней) с 5 очками.

Первые две команды в группе выходят в четвертьфинал верхней сетки («путь РПЛ»), занявшая третье место — в плей-офф нижней сетки («путь регионов»).

В РПЛ ЦСКА идет на третьем месте с 24 очками, а «Акрон» располагается на 12-м с 11 очками.

Полина Мельникова
Футбол ФК ЦСКА ФК Акрон Кубок России по футболу
