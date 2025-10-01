Камила Валиева решила возобновить карьеру у Навки, а не у Тутберидзе

Отстранение Валиевой завершится в конце декабря, а с конца октября та может приступать к централизованным тренировкам. Источники «РИА Новости» сообщили, что фигуристка будет заниматься в школе Навки у тренера Соколовской

Камила Валиева (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Фигуристка Камила Валиева планирует возобновить спортивную карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки, сообщили «РИА Новости» несколько не связанных друг с другом источников. Навка подтвердила Sport24, чот Валиева будет заниматься у нее.

«Конечно, для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать. Всем, что зависит от меня и нашей школы, поможем Валиевой», — сказала Навка.

19-летняя Валиева, которая до допинг-скандала занималась в группе Этери Тутберидзе, может приступать к тренировкам с 25 октября, за два месяца до даты окончания срока дисквалификации.

Валиеву дисквалифицировали в январе 2024-го на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин. После решения CAS фигуристка потеряла золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России. Сборной России вместо золота присудили бронзу командного турнира Олимпиады в Пекине.

Во время отстранения Валиева участвовала в ледовых шоу Навки.

В июле Международный союз конькобежцев (ISU) включил Валиеву в пул тестирования на сезон 2025/26.

РБК обратился за комментарием к Камиле Валиевой.

Соколовская со своими учениками, среди которых Марк Кондратюк, весной перешла из ЦСКА в школу Навки.