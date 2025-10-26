Российский фаворит на приз новичку сезона провел лучший матч в НХЛ
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов впервые набрал три очка в одном матче НХЛ.
«Монреаль» в гостях победил «Ванкувер Кэнакс» со счетом 4:3, отыгравшись с 0:2. 19-летний Демидов забил победный гол и сделал две передачи. Его признали лучшим игроком матча.
Россиянин стал первым новичком «Монреаля» младше 20 лет, набравшим три очка за матч, с 1989 года. Демидов стал также третьим молодым игроком «Канадиенс», забросившим победную шайбу, за последние десять лет.
Тренер «Канадиенс» Мартен Сан-Луи после матча признал, что давно считал Демидова способным играть в спецбригаде большинства и решил дать ему такую возможность, когда он стал лучше действовать в защите.
На счету Демидова два гола и семь передач в 10 матчах сезона.
В прошлом сезоне Демидов играл в КХЛ, побил восьмилетний рекорд результативности для игроков до 20 лет, стал лучшим бомбардиром СКА в регулярном чемпионате и в плей-офф, а в апреле уехал в «Монреаль».
Россиянин считается главным претендентом на «Колдер Трофи» — приз лучшему игроку сезона в НХЛ.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов