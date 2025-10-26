 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 17 x 1,04 2 57 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,03 x 17 2 100 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4,4 x 3,85 2 1,75 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 1,02 x 20 2 100 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 1,03 x 25 2 41 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,6 x 4,4 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,2 x 3,4 2 1,92 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,48 x 4,3 2 6,8 Футбол Испания. Примера дивизион Реал Барселона 1 1,9 x 4,4 2 3,6 Футбол Италия. Серия А Лацио Ювентус 1 3,45 x 3,2 2 2,2 Футбол Англия. Премьер-Лига Астон Вилла Манчестер Сити 1 4,5 x 3,95 2 1,73 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Российский фаворит на приз новичку сезона провел лучший матч в НХЛ

Иван Демидов провел лучший матч в НХЛ
Демидов забил победный гол «Монреаля» в матче с «Ванкувером» и сделал две передачи. В «Монреале» это первый молодой игрок, набравший три очка за матч, за последние 36 лет
Иван Демидов
Иван Демидов (Фото: Brett Holmes / Getty Images)

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов впервые набрал три очка в одном матче НХЛ.

«Монреаль» в гостях победил «Ванкувер Кэнакс» со счетом 4:3, отыгравшись с 0:2. 19-летний Демидов забил победный гол и сделал две передачи. Его признали лучшим игроком матча.

Россиянин стал первым новичком «Монреаля» младше 20 лет, набравшим три очка за матч, с 1989 года. Демидов стал также третьим молодым игроком «Канадиенс», забросившим победную шайбу, за последние десять лет.

Тренер «Канадиенс» Мартен Сан-Луи после матча признал, что давно считал Демидова способным играть в спецбригаде большинства и решил дать ему такую возможность, когда он стал лучше действовать в защите.

На счету Демидова два гола и семь передач в 10 матчах сезона.

В прошлом сезоне Демидов играл в КХЛ, побил восьмилетний рекорд результативности для игроков до 20 лет, стал лучшим бомбардиром СКА в регулярном чемпионате и в плей-офф, а в апреле уехал в «Монреаль».

Россиянин считается главным претендентом на «Колдер Трофи» — приз лучшему игроку сезона в НХЛ.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
НХЛ россияне в НХЛ Иван Демидов (хоккеист) Монреаль Канадиенс
Материалы по теме
Россиянин за несколько секунд уложил канадца на лед в драке в НХЛ
Спорт
Капризов побил рекорд клуба, российский одноклубник забил 1-й гол в НХЛ
Спорт
Панарина признали первой звездой дня в НХЛ за победный гол и три передачи
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Оверчук заявил, что Запад не сможет санкциями поставить Россию на колени Политика, 13:24
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Азербайджан заявил о готовности пропускать товары из России в Армению Политика, 13:12
Российский фаворит на приз новичку сезона провел лучший матч в НХЛ Спорт, 13:08
ВС ударили по энергообъектам Украины и составу для доставки оружия Политика, 13:03
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Путин поручил продолжить военную операцию по плану Генштаба Политика, 12:49
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Рабочая партия Курдистана объявила о выводе всех своих сил из Турции Политика, 12:41
Кремль пообещал жесткий ответ в случае ударов Украины вглубь России Политика, 12:41
Кучеров быстрее всех среди россиян преодолел отметку 1000 очков в НХЛ Спорт, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Время — деньги? Почему скорость принятия решений обходится слишком дорогоПодписка на РБК, 12:16
Над двумя регионами России уничтожили 18 беспилотников Политика, 12:15