Российский фаворит на приз новичку сезона провел лучший матч в НХЛ

Демидов забил победный гол «Монреаля» в матче с «Ванкувером» и сделал две передачи. В «Монреале» это первый молодой игрок, набравший три очка за матч, за последние 36 лет

Иван Демидов (Фото: Brett Holmes / Getty Images)

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов впервые набрал три очка в одном матче НХЛ.

«Монреаль» в гостях победил «Ванкувер Кэнакс» со счетом 4:3, отыгравшись с 0:2. 19-летний Демидов забил победный гол и сделал две передачи. Его признали лучшим игроком матча.

Россиянин стал первым новичком «Монреаля» младше 20 лет, набравшим три очка за матч, с 1989 года. Демидов стал также третьим молодым игроком «Канадиенс», забросившим победную шайбу, за последние десять лет.

Тренер «Канадиенс» Мартен Сан-Луи после матча признал, что давно считал Демидова способным играть в спецбригаде большинства и решил дать ему такую возможность, когда он стал лучше действовать в защите.

На счету Демидова два гола и семь передач в 10 матчах сезона.

В прошлом сезоне Демидов играл в КХЛ, побил восьмилетний рекорд результативности для игроков до 20 лет, стал лучшим бомбардиром СКА в регулярном чемпионате и в плей-офф, а в апреле уехал в «Монреаль».

Россиянин считается главным претендентом на «Колдер Трофи» — приз лучшему игроку сезона в НХЛ.