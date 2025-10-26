 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Кучеров быстрее всех среди россиян преодолел отметку 1000 очков в НХЛ

Никита Кучеров быстрее всех среди россиян преодолел отметку 1000 очков в НХЛ
Кучеров сделал два голевых паса в матче с «Анахаймом». Ему понадобилось 809 матчей, чтобы набрать 1 тыс. очков — он сделал это быстрее Овечкина и Малкина и стал третьим по этому показателю среди действующих игроков НХЛ
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Mike Carlson / Getty Images)

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 1 тыс. очков в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, эту отметку он преодолел быстрее других выступавших в турнире россиян — за 809 матчей.

«Тампа» победила «Анахайм Дакс» со счетом 4:3. Кучеров в этой игре сделал две голевые передачи, первая из которых и стала для него 1000-м очком в НХЛ.

Из действующих игроков только двое набрали столько очков быстрее — Коннор Макдэвид (за 659 матчей) и Сидни Кросби (757). Из хоккеистов, родившихся не в Северной Америке, за всю историю лиги только трое преодолели эту отметку быстрее — Петер Штястны (682), Яри Курри (716) и Яромир Ягр (763).

Среди россиян 1 тыс. и более очков в НХЛ набрали Александр Овечкин (в 2017 году в 880-м матче), Евгений Малкин (в 2019-м в 848-м матче), а также Александр Могильный (946), Сергей Федоров (965) и Алексей Ковалев (1249).

Россиянин за несколько секунд уложил канадца на лед в драке в НХЛ
Спорт

Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки — 424 игры.

В прошлом сезоне Кучеров третий раз в карьере стал лучшим бомбардиром «регулярки» (44 шайбы и 100 передач) и второй раз — обладателем приза имени Теда Линдсея как лучший хоккеист по версии профсоюза игроков НХЛ. Он дважды брал Кубок Стэнли (2020, 2021).

Анна Сатдинова
НХЛ россияне в НХЛ Никита Кучеров
