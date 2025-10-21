Россиянин за несколько секунд уложил канадца на лед в драке в НХЛ

Россиянин Гребенкин за несколько секунд уложил канадца на лед в драке в НХЛ

Гребенкин был признан зачинщиком драки, за что получил 17 минут штрафа. Его соперник был наказан 14 штрафными минутами

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребенкин подрался в домашнем матче НХЛ с канадским защитником «Сиэтл Кракен» Кейлом Флери.

Драка произошла на 14-й минуте матча, и спустя несколько секунд после начала россиянин повалил соперника на лед борцовским приемом. За несколько секунд до этого Флёри провел грубый силовой прием против игрока «Филадельфии».

Гребенкин был признан зачинщиком драки, за что получил 17 минут штрафа. Его соперник был наказан 14 штрафными минутами.

«Филадельфия» победила со счетом 5:1.

Россияне Матвей Мичков и Егор Замула стали соавторами второй шайбы команды.

Гребенкин дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне. В нынешнем 22-летний форвард четвертого звена отметился голевой передачей в четырех играх. Это его первое наказание в сезоне. Всего в НХЛ он провел 11 игр, набрал 1 очко и 19 минут штрафа.