Спорт
0

Худший клуб КХЛ проиграл седьмой подряд матч

«Лада» проиграла седьмой подряд матч в КХЛ, уступив «Шанхай Дрэгонс»
«Лада» дома уступила «Шанхай Дрэгонс» со счетом 1:4
Фото: телеграм-канал ХК «Лада»
Фото: телеграм-канал ХК «Лада»

Тольяттинская «Лада» проиграла «Шанхай Дрэгонс» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Ник Меркли (2-я минута), Гейдж Куинни (3, 34) и Спенсер Фу (57). У проигравших отличился Андрей Чивилев (54).

«Лада» после победы в первом матче сезона проиграла уже седьмой раз подряд. На прошлой неделе тольяттинцы сменили главного тренера (Павел Десятков вместо Бориса Миронова), но побед так и нет.

«Шанхай» набрал 10 очков в восьми матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. «Лада» с тремя очками расположилась на последней строчке в конференции и во всей КХЛ.

В следующем матче «Лада» 28 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Шанхай Дрэгонс» в тот же день в гостях встретится со столичным «Спартаком».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Лада ХК Шанхай Дрэгонс (бывший Куньлунь Ред Стар)
