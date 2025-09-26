Худший клуб КХЛ проиграл седьмой подряд матч
Тольяттинская «Лада» проиграла «Шанхай Дрэгонс» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Ник Меркли (2-я минута), Гейдж Куинни (3, 34) и Спенсер Фу (57). У проигравших отличился Андрей Чивилев (54).
«Лада» после победы в первом матче сезона проиграла уже седьмой раз подряд. На прошлой неделе тольяттинцы сменили главного тренера (Павел Десятков вместо Бориса Миронова), но побед так и нет.
«Шанхай» набрал 10 очков в восьми матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. «Лада» с тремя очками расположилась на последней строчке в конференции и во всей КХЛ.
В следующем матче «Лада» 28 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Шанхай Дрэгонс» в тот же день в гостях встретится со столичным «Спартаком».
