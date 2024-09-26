UFC согласился выплатить $375 млн экс-бойцам по антимонопольному иску

На UFC подали два иска, в которых бывшие бойцы обвиняли его в монополии. Промоушен договорился с ними о компенсации $335 млн, но суд соглашение отклонил. Теперь UFC должен будет заплатить больше

Глава UFC Дэйна Уайт (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) второй раз достиг соглашения с бывшими бойцами о выплатах по антимонопольному иску, сообщает ESPN.

На материнскую компанию UFC было подано два иска: от группы бойцов с американцем Кунг Ле в составе (в 2014 году) и канадца Кайана Джонсона (в 2021-м).

Первое соглашение о компенсации $335 млн, достигнутое с обеими группами истцов, было отклонено судьей в Неваде в июле.

По иску группы Ле UFC достигла соглашения на $375 млн, по второму иску, как сообщили в промоушене, процесс находится на ранней стадии. Соглашение с Ле еще должен утвердить суд.

Бойцы обвиняют UFC в нарушении антимонопольного законодательства — меньших выплатах бойцам, чем полагалось, причинении вреда другим ММА-промоушенам и получении несправедливого преимущества в индустрии.

В UFC на это заявляли, что инвестируют в развитие спорта, а также что их деятельность не помешала появлению других промоушенов в ММА. Также в UFC называли справедливыми условия первого соглашения.