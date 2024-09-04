«Амкал» обыграл «Космос» и вышел в четвертый раунд «пути регионов» Кубка России

Клуб Медиалиги во второй раз вышел в четвертый раунд Кубка России

Любительский футбольный клуб вышел в 1/32 финала Кубка России, победив «Космос» из Долгопрудного. «Амкал» повторил рекорд клуба Медиалиги 2DROTS, который в прошлом сезоне также дошел до четвертого раунда «пути регионов»

Фото: пресс-служба ФК «Амкал»

Медийный футбольный клуб «Амкал» в матче третьего раунда (1/64 финала) Кубка России обыграл выступающий во Второй лиге «Космос» из Долгопрудного. Игра на стадионе «Салют» в Долгопрудном завершилась со счетом 2:1.

В составе медийного клуба дубль оформил Максим Пичугин (38-я и 66-я минуты), который дважды реализовал пенальти. У «Космоса» гол забил Кирилл Помешкин (49).

На 70-й минуте у «Космоса» был удален полузащитник Ростислав Наймушин.

В первом раунде «Амкал» победил «Коломну» (тоже Вторая лига) со счетом 8:1, а в 1/128 финала обыграл московский «Велес» (2:0), также выступающий во Второй лиге.

Соперник «Амкала» в четвертом раунде «пути регионов» определится по результатам жеребьевки.

В Кубке России уже третий сезон подряд выступают медийные клубы. В нынешнем сезоне это 2DROTS, «Амкал» и Broke Boys.

Медийный клуб во второй раз дошел до четвертого раунда «пути регионов» Кубка России. Впервые это удалось команде 2DROTS в сезоне 2023/24.

В прошлом розыгрыше Кубка «Родина Медиа» и «Амкал» вылетели, соответственно, в первом и втором раундах.