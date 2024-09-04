Клуб Медиалиги во второй раз вышел в четвертый раунд Кубка России
Медийный футбольный клуб «Амкал» в матче третьего раунда (1/64 финала) Кубка России обыграл выступающий во Второй лиге «Космос» из Долгопрудного. Игра на стадионе «Салют» в Долгопрудном завершилась со счетом 2:1.
В составе медийного клуба дубль оформил Максим Пичугин (38-я и 66-я минуты), который дважды реализовал пенальти. У «Космоса» гол забил Кирилл Помешкин (49).
На 70-й минуте у «Космоса» был удален полузащитник Ростислав Наймушин.
В первом раунде «Амкал» победил «Коломну» (тоже Вторая лига) со счетом 8:1, а в 1/128 финала обыграл московский «Велес» (2:0), также выступающий во Второй лиге.
Соперник «Амкала» в четвертом раунде «пути регионов» определится по результатам жеребьевки.
В Кубке России уже третий сезон подряд выступают медийные клубы. В нынешнем сезоне это 2DROTS, «Амкал» и Broke Boys.
Медийный клуб во второй раз дошел до четвертого раунда «пути регионов» Кубка России. Впервые это удалось команде 2DROTS в сезоне 2023/24.
В прошлом розыгрыше Кубка «Родина Медиа» и «Амкал» вылетели, соответственно, в первом и втором раундах.
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