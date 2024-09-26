Бывший напарник Ферстаппена и Квята ушел из команды «Формулы-1»

Дэниел Риккьярдо покинул RB. На Гран-при Сингапура австралиец допустил, что это была его последняя гонка в «Формуле-1»

Дэниел Риккьярдо (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Команда «Формулы-1» RB сообщила в соцсети X об уходе австралийского гонщика Дэниела Риккьярдо, который провел за нее последнюю гонку на Гран-при Сингапура в минувшие выходные.

Вместо 35-летнего австралийца в оставшихся гонках сезона будет выступать 22-летний резервный пилот Лиам Лоусон из Новой Зеландии.

«Я любил этот спорт всю свою жизнь. Это было дикое и прекрасное путешествие», — написал Риккьярдо в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

После Гран-при Сингапура Риккьярдо признался, что это, возможно, была его последняя гонка в «Формуле-1». Контракта на следующий год у него нет.

Риккьярдо c 2011 года выступал в «Формуле-1» за HRT, Toro Rosso, Red Bull (где его партнерами в разные годы были Макс Ферстаппен и Даниил Квят), Renault, Alpha Tauri и McLaren. На его счету восемь побед в гонках и 32 подиума.