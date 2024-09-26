 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бывший напарник Ферстаппена и Квята ушел из команды «Формулы-1»

Команда «Формулы-1» RB официально объявила об уходе Риккьярдо
Дэниел Риккьярдо покинул RB. На Гран-при Сингапура австралиец допустил, что это была его последняя гонка в «Формуле-1»
Дэниел Риккьярдо
Дэниел Риккьярдо (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Команда «Формулы-1» RB сообщила в соцсети X об уходе австралийского гонщика Дэниела Риккьярдо, который провел за нее последнюю гонку на Гран-при Сингапура в минувшие выходные.

Вместо 35-летнего австралийца в оставшихся гонках сезона будет выступать 22-летний резервный пилот Лиам Лоусон из Новой Зеландии.

«Я любил этот спорт всю свою жизнь. Это было дикое и прекрасное путешествие», — написал Риккьярдо в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

После Гран-при Сингапура Риккьярдо признался, что это, возможно, была его последняя гонка в «Формуле-1». Контракта на следующий год у него нет.

Чемпиона «Формулы-1» наказали за мат на пресс-конференции
Спорт
Макс Ферстаппен

Риккьярдо c 2011 года выступал в «Формуле-1» за HRT, Toro Rosso, Red Bull (где его партнерами в разные годы были Макс Ферстаппен и Даниил Квят), Renault, Alpha Tauri и McLaren. На его счету восемь побед в гонках и 32 подиума.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции

Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн

Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

Time Out составил список самых «крутых» районов мира

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

Цены на золото выросла до исторического максимума

Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
«Формула-1» Дэниел Риккьярдо
Материалы по теме
Норрис выиграл пятую в сезоне квалификацию в «Формуле-1»
Спорт
Ландо Норрис выиграл гонку «Формулы-1» в Сингапуре
Спорт
Леклер выиграл домашний для Ferrari Гран-при «Формулы-1»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 17:40
МИД сделал представление Узбекистану из-за избиения ученикаПолитика, 21:58
Писториус счел не стоящими обсуждений изменения ядерной доктрины РоссииПолитика, 21:49
Суд в Польше вынес приговор украинцу и белорусу по делу о шпионажеПолитика, 21:47
«Амкал» последним из медиаклубов вылетел из Кубка РоссииСпорт, 21:30
В Мариуполе пятеро детей пострадали из-за «взрывоопасного предмета»Общество, 21:10
Бывший напарник Ферстаппена и Квята ушел из команды «Формулы-1»Спорт, 21:00
The Economist узнал, что Зеленский обсуждает проведение выборов в 2025-мПолитика, 20:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Прокуратура начала проверку после пропажи вертолета под АрхангельскомОбщество, 20:59
Банки заморозили 30 тыс. счетов в первый день работы нового законаФинансы, 20:55
Шесть сотрудников МЧС пострадали при обстреле ДонецкаОбщество, 20:45
Ташкент призвал Москву заниматься «своими делами» после избиения ученикаПолитика, 20:37
В Цюрихе 18-летнюю велогонщицу увезли в больницу на вертолете с трассы ЧМСпорт, 20:31
Иранский министр предложил связать электросети России и арабских странПолитика, 20:22
В МВД опровергли информацию о попытке похищения школьника в ЗябликовоОбщество, 20:04