Чемпиона «Формулы-1» наказали за мат на пресс-конференции
Международная автомобильная федерация (FIA) вынесла наказание в отношение действующего чемпиона «Формулы-1» голландца Макса Ферстаппена из Red Bull за мат на официальной пресс-конференции 19 сентября.
Ферстаппен тогда сказал, что его болид провалился в квалификации на недавнем Гран-при Азербайджана после смены настроек, использовав матерное слово на английском.
Голландец признали виновным в нарушении одного из пунктов кодекса FIA. «Ферстаппен использовал для описания своего болида на Гран-при Азербайджана слова, который обычно считаются «грубыми» или могут «оскорбить» и не считаются подходящим для трансляции. <...> Поскольку эта тема поднималась и ранее и хорошо известна участникам соревнований, то стюарды решили назначить более суровое наказание, чем ранее, и обязать Ферстаппена «выполнить определенную работу, представляющую общественный интерес», — говорится в решении FIA.
FIA не уточнила, чем конкретно придется заняться Ферстаппену.
Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 313 очками, на втором месте — Ландо Норрис (McLaren, 254 очка), на третьем — Шарль Леклер (Ferrari, 235).
Следующая гонка «Формулы-1» пройдет 22 сентября в Сингапуре.
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