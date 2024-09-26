Румынский клуб выпустил легионера под видом глухонемого и неграмотного

В Румынии легионер провел матч под видом глухонемого и неграмотного местного

В третьем дивизионе команда из Бузэу осталась без шести «фейковых» игроков, а потом лишилась и легионера с «латиноамериканской физиономией», которого выдавала за глухонемого. Команде присудили поражение, штраф и потерю очков

Фото: C. Morgan Engel / Getty Images

Клуб третьего румынского дивизиона «Войнца Лимпезиш» из Бузэу получил техническое поражение за первый матч сезона, в котором под видом молодого местного игрока выпустил иностранца, назвав его глухонемым и неграмотным. Об этом пишет Prosport.ro.

Матч с командой «Аджуд» прошел 31 августа и завершился победой команды из Бузэу (1:0). После матча «Аджуд» сообщил, что еще в перерыве встречи руководство подало протест по поводу права нескольких игроков соперника выходить на поле.

Спортивный директор «Аджуда» Чипрян Врабие рассказал порталу GSP, что услышал, как один из игроков соперника «с латиноамериканской физиономией», заявленный как румын моложе 19 лет, говорит на иностранном языке, и попросил судью его проверить.

«В «Войнце» объяснили, что футболист глухонемой, поэтому поговорить с ним невозможно. А когда его всего лишь попросили написать свое имя на листке бумаги, это оказалось невозможно под предлогом того, что он даже писать не умеет!» — сказал Врабие.

По его словам, судья перед матчем отправил на трибуну еще шесть игроков соперника, которые не смогли подтвердить свою личность.

В итоге федерация футбола наказала «Войнцу» техническим поражением, лишением шести очков и запретом на трансферы на одно окно. Эта команда в предыдущем сезоне вылетела из лиги, но ее снова позвали участвовать.