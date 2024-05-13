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В Румынии заподозрили подмену экс-игрока «Барсы» на его брата-близнеца

Marca: в Румынии заподозрили, что вместо экс-игрока «Барсы» у них играет близнец
Бухарестское «Динамо» в феврале подписало Эдгара Ие. Местные журналисты выяснили, что футболист общается в основном на португальском, хотя выступал в разных странах. Клуб могут лишить очков, если обман подтвердится
Эдгар Ие
Эдгар Ие (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Бывший игрок «Барселоны» Эдгар Ие мог отправить вместо себя в бухарестское «Динамо» своего брата-близнеца Эделино, пишет Marca.

Эдгар Ие подписал контракт с румынским клубом в феврале, но спустя три месяца возникли подозрения, что пять матчей за команду отыграл не он, а его брат.

Как сообщил журналист Даниэль Сендре, в клубе удивились, что футболист говорил только по-португальски и немножко по-английски, хотя в его карьере были выступления за команды из Испании, Франции, Турции и Нидерландов. Другой журналист Эмануэль Росу заявил, что игрок также отказался показывать в клубе свои водительские права.

В руководстве румынской лиги пока отказались комментировать ситуацию, а источник в Федерации футбола Румынии сказал iAMsport, что «не существует запланированного сценария для этой ситуации», но ДНК-тест мог бы внести ясность.

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К «Динамо» могут применить санкции, если оно не докажет, что не знало об обмане.

Бухарестский клуб борется за выживание в румынском топ-дивизионе.

Эдгару Ие 30 лет, он родился в Гвинее-Бисау, играл за вторую команду «Барселоны» в 2012–2015 годах, был игроком юношеской, молодежной и основной сборных Португалии, а потом перешел в команду Гвинеи-Бисау.

Эделино играл во вторых командах «Спортинга» и «Браги» и других португальских клубах. С января он остался без клуба.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Барселона Румыния
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