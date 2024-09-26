Хоккеист Слепец забросил две шайбы за минуту в меньшинстве

«Амур» победил «Витязь» со счетом 3:2. В концовке второго периода хабаровчане остались в меньшинстве после удаления Кэмерона Ли. Но Кирилл Слепец дважды подряд забил в контратаках. Это второй такой случай в истории КХЛ

Кирилл Слепец (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Хабаровский «Амур» победил подмосковный «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ, дважды забив в меньшинстве.

Матч прошел в Хабаровске и завершился со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

У хозяев льда дубль за минуту после удаления Кэмерона Ли оформил Кирилл Слепец (39-я и 40-я минуты), еще один гол на счету Александра Щемерова (7).

У «Витязя» отличились Николас Баптист (15) и Иван Воробьев (43).

Слепец стал вторым в истории КХЛ игроком, забросившим две шайбы за одно меньшинство. В предыдущий раз такое удавалось Дмитрию Тарасову в 2010-м.

«Амур» прервал серию из трех поражений и занимает девятое место в Восточной конференции. Следующий матч хабаровчане проведут с нижегородским «Торпедо» 28 сентября.

«Витязь» проиграл второй матч подряд, идет девятым на Западе. Его следующим соперником будет астанинский «Барыс» 28 сентября.

В другом матче игрового дня «Адмирал» во Владивостоке проиграл нижегородскому «Торпедо» со счетом 2:4.