Хоккеист Слепец забросил две шайбы за минуту в меньшинстве
Хабаровский «Амур» победил подмосковный «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ, дважды забив в меньшинстве.
Матч прошел в Хабаровске и завершился со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).
У хозяев льда дубль за минуту после удаления Кэмерона Ли оформил Кирилл Слепец (39-я и 40-я минуты), еще один гол на счету Александра Щемерова (7).
У «Витязя» отличились Николас Баптист (15) и Иван Воробьев (43).
Слепец стал вторым в истории КХЛ игроком, забросившим две шайбы за одно меньшинство. В предыдущий раз такое удавалось Дмитрию Тарасову в 2010-м.
«Амур» прервал серию из трех поражений и занимает девятое место в Восточной конференции. Следующий матч хабаровчане проведут с нижегородским «Торпедо» 28 сентября.
«Витязь» проиграл второй матч подряд, идет девятым на Западе. Его следующим соперником будет астанинский «Барыс» 28 сентября.
В другом матче игрового дня «Адмирал» во Владивостоке проиграл нижегородскому «Торпедо» со счетом 2:4.
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