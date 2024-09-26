 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Самый молодой MVP в истории НБА завершил карьеру

Самый ценный игрок НБА 2011 года Деррик Роуз завершил карьеру
Деррик Роуз — первый номер драфта 2008 года, лучший новичок 2009-го и MVP 2011 года. За последние три сезона он провел только 77 матчей и решил уйти из спорта в 35 лет
Деррик Роуз
Деррик Роуз (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Двукратный чемпион мира и первый номер драфта НБА 2008 года Деррик Роуз завершил карьеру, сообщает ESPN.

Последним клубом 35-летнего Роуза был «Мемфис Гриззлис», за который он провел один сезон и не смог выйти в плей-офф. На протяжении карьеры Роуз играл за «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Детройт Пистонс».

Роуза в 2008 году на драфте под первым номером выбрал «Чикаго».

В 2009-м его признали новичком года, а в 2011-м в возрасте 22 лет он стал самым молодым MVP сезона в истории лиги.

В Испании узнали о планах Месси завершить карьеру на родине
Спорт
Лионель Месси

Баскетболист трижды участвовал в Матчах звезд НБА в 2010–2012 годах, но потом порвал переднюю крестообразную связку колена, и в его карьере начался спад.

За последние три сезона он провел только 77 матчей.

Защитник побеждал на чемпионатах мира со сборной США в 2010 и 2014 годах.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Умер актер Роман Мадянов

Путин предложил расширить условия для применения ядерного оружия

Российские виноделы назвали минимальную стоимость вина в России

Назван лучший трансфер лета в российском футболе

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

ЦБ сформировал позицию по вопросу прямого доступа инвесторов на биржу

Google ограничил создание новых аккаунтов в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол НБА
Материалы по теме
Старший сын Зидана завершил карьеру в 29 лет
Спорт
Чемпион мира в составе сборной Франции завершил карьеру в 31 год
Спорт
Яромир Ягр завершит карьеру в этом сезоне
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
В ЦСКА назвали приход Пьянича «положительным жестом всему миру»Спорт, 15:55
Врезался в дом и столбы: кадры крушения дирижабля в БразилииОбщество, 15:52
Сына миллиардера Мусы Бажаева выпустили из-под арестаОбщество, 15:45
Глава ЦБ не исключила дальнейшего повышения ставкиЭкономика, 15:40
Песков ответил на данные о звании Героя России у депутата СаблинаПолитика, 15:38
Хоккеист Слепец забросил две шайбы за минуту в меньшинствеСпорт, 15:29
Эксперт МГИМО: «Ситуация в Грузии и Армении — это не только геополитика»Политика, 15:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Дойдет до вымогательства»: как надо защищать товарные знаки за рубежомPro, 15:22
Эксперты объяснили отсутствие снижения цен на вторичное жильеНедвижимость, 15:17
Пассажирам «Аэрофлота» стал доступен удаленный багажный терминал ШерегешПресс-релиз, 15:16
Дезертировавший боец ВСУ объяснил решение тем, что «люди закончились»Политика, 15:16
Доля ПИФов в сделках клиентов «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в пять разИнвестиции, 15:11
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:10
Bloomberg спрогнозировал конец «времен дешевых бургеров»Экономика, 15:07