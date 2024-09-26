Самый молодой MVP в истории НБА завершил карьеру

Деррик Роуз — первый номер драфта 2008 года, лучший новичок 2009-го и MVP 2011 года. За последние три сезона он провел только 77 матчей и решил уйти из спорта в 35 лет

Деррик Роуз (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Двукратный чемпион мира и первый номер драфта НБА 2008 года Деррик Роуз завершил карьеру, сообщает ESPN.

Последним клубом 35-летнего Роуза был «Мемфис Гриззлис», за который он провел один сезон и не смог выйти в плей-офф. На протяжении карьеры Роуз играл за «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Детройт Пистонс».

Роуза в 2008 году на драфте под первым номером выбрал «Чикаго».

В 2009-м его признали новичком года, а в 2011-м в возрасте 22 лет он стал самым молодым MVP сезона в истории лиги.

Баскетболист трижды участвовал в Матчах звезд НБА в 2010–2012 годах, но потом порвал переднюю крестообразную связку колена, и в его карьере начался спад.

За последние три сезона он провел только 77 матчей.

Защитник побеждал на чемпионатах мира со сборной США в 2010 и 2014 годах.