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Дмитрий Сычев назвал футболиста, который усилил чемпионат России

Дмитрий Сычев: пришедший в «Спартак» Эсекьель Барко усилил весь чемпионат России
Сычев отметил, что аргентинец Барко выделяется дриблингом, скоростью, голевым чутьем и исполнительским мастерством
Эсекьель Барко
Эсекьель Барко (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Покупка «Спартаком» Эсекьеля Барко стала лучшим трансфером лета в Российской премьер-лиге, заявил «РБК Спорт» бывший форвард «красно-белых», «Марселя» и «Локомотива» Дмитрий Сычев, занимающий пост президента омского «Иртыша».

«Он идет в моем списке первым номером, потому что аргентинец выделяется среди других такими качествами, как дриблинг, скорость, голевое чутье и качество исполнения действий на поле. Однозначно украшение и усиление нашего чемпионата, трансферный успех «Спартака». Про таких говорят: «Игрок, который делает разницу», — сказал Сычев.

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На второе место он поставил новобранца «Зенита» Максима Глушенкова, а третье поделили Сесар Монтес из «Локомотива» и Диего Коста из «Краснодара». «Гомес — темная лошадка, который может ярко выстрелить не хуже Бителло из «Динамо». Я бы назвал больше фамилий, которые тоже достойны быть в этом списке. Вообще, это трансферное окно, по моему мнению, не уступает по качеству приобретений прошлому, где были и Батчи, Манфред Угальде, Бителло, Хуниор Алонсо и другие», — отметил Сычев.

Барко перешел из «Ривер Плейта» в «Спартак» 25 июля. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на три года. На счету аргентинца в восьми играх за клуб четыре забитых мяча и три голевые передачи.

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