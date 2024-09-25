Пьянич рассказал, с кем из экс-игроков ЦСКА советовался перед переходом
Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич рассказал, что советовался с бывшим футболистом армейцев Элвиром Рахимичем перед предстоящим переходом в ЦСКА.
34-летний Пьянич этой ночью прилетел в Москву для подписания контракта с российским клубом.
«Обсуждал ли переход с Рахимичем? Да, он легенда клуба и мой хороший друг», — цитирует Пьянича «РИА Новости».
По словам Пьянича, он не может дождаться, когда начнет играть за новый клуб. «Много чего знаю о ЦСКА, это большой клуб», — сказал босниец.
На вопрос, что он может сказать болельщикам ЦСКА, Пьянич ответил: «Скоро увидимся!»
Босниец Рахимич играл за ЦСКА с 2001 по 2014 год, а после завершения карьеры некоторое время входит в тренерский штаб армейцев.
Накануне стало известно, что Пьянич на правах свободного агента перейдет в московский ЦСКА. 25 сентября он должен пройти медосмотр и затем подписать с армейцами контракт.
Последним клубом Пьянича была «Шарджа» из ОАЭ, где он выступал с 2022 года по лето 2024-го, забив пять голов и сделав 16 результативных передач в 61 матче. Ранее боснийский полузащитник играл за «Мец», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ».
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