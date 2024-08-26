С главы футбола Колумбии сняли обвинения после драки на Кубке Америки

Рамона Хесуруна с сыном арестовали после финала Кубка Америки за драку с охранниками, которые не пустили их на поле. С главы FCF обвинения сняли, не найдя доказательств, разбирательство в отношении его сына пройдет позднее

Рамон Хесурун (Фото: Sebastian Barros / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Прокуратура сняла с 71-летнего президента Колумбийской федерации футбола (FCF) Рамона Хесуруна обвинения в нападении на охрану после финала Кубка Америки против Аргентины, сообщает AP.

Хесуруна и его сына Рамона арестовали 14 июля после матча. Согласно материалам дела, охранники не пропускали их через туннель на поле, поскольку им было так приказано. Один из охранников положил ладонь на грудь Хесуруна-младшего, чтобы преградить ему путь, но тот схватил его за шею, повалил на землю и дважды ударил.

Видеодоказательств физического контакта с охранниками против Хесуруна-старшего не было, а обвинивший его в нападении охранник так и не стал давать показания.

Судебное разбирательство против сына главы FCF запланировано на ноябрь.

Сборная Колумбии в финале Кубка Америки уступила Аргентине (0:1). Матч состоялся на «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Начало игры было отложено почти на полтора часа из-за беспорядков на стадионе.

Хесурун-старший является также вице-президентом Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL).