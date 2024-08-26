С главы футбола Колумбии сняли обвинения после драки на Кубке Америки
Прокуратура сняла с 71-летнего президента Колумбийской федерации футбола (FCF) Рамона Хесуруна обвинения в нападении на охрану после финала Кубка Америки против Аргентины, сообщает AP.
Хесуруна и его сына Рамона арестовали 14 июля после матча. Согласно материалам дела, охранники не пропускали их через туннель на поле, поскольку им было так приказано. Один из охранников положил ладонь на грудь Хесуруна-младшего, чтобы преградить ему путь, но тот схватил его за шею, повалил на землю и дважды ударил.
Видеодоказательств физического контакта с охранниками против Хесуруна-старшего не было, а обвинивший его в нападении охранник так и не стал давать показания.
Судебное разбирательство против сына главы FCF запланировано на ноябрь.
Сборная Колумбии в финале Кубка Америки уступила Аргентине (0:1). Матч состоялся на «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Начало игры было отложено почти на полтора часа из-за беспорядков на стадионе.
Хесурун-старший является также вице-президентом Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL).
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят