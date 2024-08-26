 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

С главы футбола Колумбии сняли обвинения после драки на Кубке Америки

С главы Федерации футбола Колумбии сняли обвинения после драки на Кубке Америки
Рамона Хесуруна с сыном арестовали после финала Кубка Америки за драку с охранниками, которые не пустили их на поле. С главы FCF обвинения сняли, не найдя доказательств, разбирательство в отношении его сына пройдет позднее
Рамон Хесурун
Рамон Хесурун (Фото: Sebastian Barros / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Прокуратура сняла с 71-летнего президента Колумбийской федерации футбола (FCF) Рамона Хесуруна обвинения в нападении на охрану после финала Кубка Америки против Аргентины, сообщает AP.

Хесуруна и его сына Рамона арестовали 14 июля после матча. Согласно материалам дела, охранники не пропускали их через туннель на поле, поскольку им было так приказано. Один из охранников положил ладонь на грудь Хесуруна-младшего, чтобы преградить ему путь, но тот схватил его за шею, повалил на землю и дважды ударил.

Видеодоказательств физического контакта с охранниками против Хесуруна-старшего не было, а обвинивший его в нападении охранник так и не стал давать показания.

Матч «Фейенорд» — «Аякс» оказался на грани срыва из-за забастовки полиции
Спорт
Фото:Tom Shaw / Allsport / Gerry Images

Судебное разбирательство против сына главы FCF запланировано на ноябрь.

Сборная Колумбии в финале Кубка Америки уступила Аргентине (0:1). Матч состоялся на «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Начало игры было отложено почти на полтора часа из-за беспорядков на стадионе.

Хесурун-старший является также вице-президентом Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL).

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Кубок Америки по футболу Колумбия
Материалы по теме
Футболисты сборной Уругвая подрались с колумбийскими фанатами в США
Спорт
Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались на Олимпиаде
Спорт
У главы IPC украли автомобильный пропуск на объекты Паралимпиады в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 18:02
В двух украинских областях прогремели взрывыПолитика, 22:51
AFP сообщило о продлении срока задержания ДуроваБизнес, 22:44
Россия и Запад разошлись во мнении о дате СБ ООН по УкраинеПолитика, 22:35
Два человека пострадали при обстреле ШебекиноПолитика, 22:31
Минск попросил Киев не удивляться войскам на границеПолитика, 22:26
Суд вновь отложил иск Бакальчук о разводеБизнес, 22:17
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 27 августаОбщество, 22:09
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Сервис создания заметок Notion закроет аккаунты пользователям из РоссииТехнологии и медиа, 21:58
С главы футбола Колумбии сняли обвинения после драки на Кубке АмерикиСпорт, 21:54
Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской областиПолитика, 21:46
Макрон исключил назначение кандидата левых премьеромПолитика, 21:41
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:20
Пожар на Омском НПЗ полностью потушилиОбщество, 21:12
«Волга-Днепр» уведомила Канаду об арбитраже из-за ареста Ан-124 «Руслан»Бизнес, 20:57