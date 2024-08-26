NOS: полиция из-за забастовки не будет работать на матче «Фейенорд» — «Аякс»

Матч запланирован на 1 сентября в Роттердаме, но может быть перенесен — он относится к категории высокого риска, а у полиции в этот день запланирована забастовка из-за условий выхода на пенсию

Фото: Tom Shaw / Allsport / Gerry Images

Полиция не будет работать на матче 4-го тура чемпионата Нидерландов между «Фейенордом» и «Аяксом» 1 сентября из-за забастовки по поводу новых условий выхода на пенсию, сообщает NOS.

Матч относится к категории высокого риска из-за вражды болельщиков, на игру не пустят фанатов «Аякса», но даже это не гарантирует безопасность его проведения.

У полицейских на этот день запланированы профсоюзные мероприятия.

В связи с этим позднее на этой неделе мэр Роттердама Ахмед Абуталеб может перенести игру, отмечает Dutch News.

В этом сезоне уже несколько игр турнира прошли без сопровождения полиции в Бреде, Энсхеде, Алмере и Гронингене.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) выразил сожаление, что чемпионат страны оказался втянут в конфликт.

В сентябре прошлого года матч между «Аяксом» и «Фейенордом» был сорван из-за болельщиков амстердамской команды, которые устроили беспорядки на стадионе.