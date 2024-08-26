Матч «Фейенорд» — «Аякс» оказался на грани срыва из-за забастовки полиции
Полиция не будет работать на матче 4-го тура чемпионата Нидерландов между «Фейенордом» и «Аяксом» 1 сентября из-за забастовки по поводу новых условий выхода на пенсию, сообщает NOS.
Матч относится к категории высокого риска из-за вражды болельщиков, на игру не пустят фанатов «Аякса», но даже это не гарантирует безопасность его проведения.
У полицейских на этот день запланированы профсоюзные мероприятия.
В связи с этим позднее на этой неделе мэр Роттердама Ахмед Абуталеб может перенести игру, отмечает Dutch News.
В этом сезоне уже несколько игр турнира прошли без сопровождения полиции в Бреде, Энсхеде, Алмере и Гронингене.
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) выразил сожаление, что чемпионат страны оказался втянут в конфликт.
В сентябре прошлого года матч между «Аяксом» и «Фейенордом» был сорван из-за болельщиков амстердамской команды, которые устроили беспорядки на стадионе.
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