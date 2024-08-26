В Дагестане дали ₽5 млн взявшим золото Олимпиады для других стран борцам
Президент Федерации борьбы Дагестана и предприниматель Омар Муртузалиев наградил победителей и призеров Олимпиады в Париже по борьбе, сообщается в телеграм-канале организации.
Российские борцы отказались ехать на Олимпиаду после недопуска лидеров сборной. Но несколько сменивших гражданство дагестанских спортсменов выиграли медали.
Чемпионы Игр получили по ₽5 млн, бронзовые призеры — по ₽2 млн, также наградили тренеров спортсменов (по ₽2 и 1 млн соответственно). Еще по ₽1 млн дали четырем россиянам, которые победили на национальном чемпионате и квалифицировались на Игры, но не поехали — Зауру Угуеву, Абдулашиду Садулаеву, Абдулле Курбанову и Шамилю Мамедову.
Олимпийскими чемпионами Парижа в вольной борьбе стали Разамбек Жамалов (Узбекистан), Ахмед Тажудинов (Бахрейн), Магомед Рамазанов (Болгария). Бронзу взяли Даурен Куруглиев (Греция) и Магомедхан Магомедов (Азербайджан).
Куруглиеву ранее в Дербенте подарили сертификат на однокомнатную квартиру.
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