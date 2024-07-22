В Норвегии протестующие против VAR фанаты закидали поле рыбными котлетами

В матче «Русенборг» — «Лиллестрём» судья несколько раз уводил команды в раздевалку из-за болельщиков, которые бросали на поле рыбные котлеты, пиротехнику и теннисные мячи. В итоге матч был сорван

Фото: Кадр из трансляции

Матч 15-го тура чемпионата Норвегии между «Русенборгом» и «Лиллестрёмом» в воскресенье был несколько раз приостановлен и в итоге окончательно прерван в первом тайме из-за протестов болельщиков против системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом пишет NRK.

Первая остановка в матче произошла уже на второй минуте, когда на газон полетели рыбные котлеты. Арбитр отправил команды в раздевалку.

Через несколько минут игроки вернулись, но болельщики начали кидать на поле пиротехнику и теннисные мячи.

Судье снова пришлось увести футболистов в подтрибунные помещения на некоторое время, однако после возобновления игры поле снова закидали посторонними предметами. При этом футболисты принимали участие в уборке поля, чтобы иметь возможность возобновить матч.

После объявления о том, что матч окончательно остановлен, болельщики «Лиллестрёма» начали скандировать: «Ненавидим чертов VAR!»

Главный тренер «Русенборга» Альфред Йоханссон назвал поведение болельщиков безумием и заявил, что его команда расстроена из-за невозможности играть в футбол.

Протесты из-за VAR продолжаются в норвежском чемпионате уже несколько недель.