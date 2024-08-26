Чемпиона России по борьбе среди молодежи дисквалифицировали за стероиды
Победитель первенства России 2023 года по греко-римской борьбе среди молодежи Тембулат Абазов дисквалифицирован на четыре года за следы анаболического стероида метандиенона, сообщается на сайте РУСАДА.
Отстранение 24-летнего спортсмена, который выступал за Владимирскую область и Кабардино-Балкарию, завершится 27 июня 2027 года.
Абазов — мастер спорта, выступал в весовой категории до 87 кг.
Метандиенон используют для увеличения мышечной массы.
Ранее в августе РУСАДА дисквалифицировало на два года за тот же препарат чемпиона России по тяжелой атлетике Хас-Магомеда Балаева, который выступал за Москву и Кабардино-Балкарию.
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