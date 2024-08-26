 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чемпиона России по борьбе среди молодежи дисквалифицировали за стероиды

Российского борца Абазова дисквалифицировали на четыре года за стероиды
Тембулат Абазов сдал положительную допинг-пробу на метаболиты стероида метандиенона через несколько недель после победы на первенстве России до 24 лет

Победитель первенства России 2023 года по греко-римской борьбе среди молодежи Тембулат Абазов дисквалифицирован на четыре года за следы анаболического стероида метандиенона, сообщается на сайте РУСАДА.

Отстранение 24-летнего спортсмена, который выступал за Владимирскую область и Кабардино-Балкарию, завершится 27 июня 2027 года.

Абазов — мастер спорта, выступал в весовой категории до 87 кг.

Метандиенон используют для увеличения мышечной массы.

Ранее в августе РУСАДА дисквалифицировало на два года за тот же препарат чемпиона России по тяжелой атлетике Хас-Магомеда Балаева, который выступал за Москву и Кабардино-Балкарию.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
греко-римская борьба допинг
Материалы по теме
Кого из звезд тенниса ловили на допинге
Спорт
Сборную Бахрейна по легкой атлетике отстранили на год за допинг-скандал
Спорт
Финалист Уимблдона возмутился отсутствием наказания у Синнера за допинг
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 18:02
Матч «Фейенорд» — «Аякс» оказался на грани срыва из-за забастовки полицииСпорт, 18:12
ЦБ впервые с октября 2023 года поднял официальный курс евро выше ₽102Инвестиции, 18:08
Написавших «ГУР» на памятнике Жукову приговорили к принудительным работамПолитика, 18:05
СК возбудил уголовное дело по факту пожара на НПЗ в ОмскеОбщество, 18:03
Чемпиона России по борьбе среди молодежи дисквалифицировали за стероидыСпорт, 18:01
Полиция раскрыла детали расследования, в рамках которого задержали ДуроваПолитика, 17:59
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:56
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Да вам ботокс пора колоть! Как реагировать на хамство в сфере услугPro, 17:52
В Минобороны назвали сумму ущерба по делу полковника ВСУ ХрапачаОбщество, 17:46
Кадры поврежденной при взрывах дамбы Киевской ГЭС появились в СетиПолитика, 17:34
Банки могут блокировать россиянам переводы самому себеИнвестиции, 17:33
Макрон отказался считать задержание Дурова политическим⁠Политика, 17:22
На экс-совладельца «Открытие Холдинга» завели дело о мошенничествеБизнес, 17:18
Сбои трансграничных платежей назвали причиной дефолтов на долговом рынкеИнвестиции, 17:12