Haas сообщила о намерении погасить задолженность перед «Уралкалием»
Американская команда «Формулы-1» Haas намерена выплатить российской компании «Уралкалий» всю сумму, которую присудил арбитражный трибунал в Швейцарии за разрыв спонсорского контракта. Об этом в Haas сообщили порталу RacingNews365.
«Haas намерена выплатить всю сумму, причитающуюся «Уралкалию» в соответствии с арбитражным решением. Никаких споров по поводу суммы нет. Haas работает со своими юристами, чтобы гарантировать, что платеж соответствует всем соответствующим законам и правилам США, ЕС, Великобритании и Швейцарии о санкциях. Мы продолжим работать с «Уралкалием» в ближайшие дни, чтобы окончательно разрешить этот вопрос», — рассказали в Haas.
Так в Haas отреагировали на информацию RacingNews365, что компания «Уралкалий» обратилась в голландский суд с просьбой конфисковать ее болиды и запасные части перед Гран-при Нидерландов, которое проходит 23–25 августа, чтобы гарантировать выплату долга.
РБК направил запрос в пресс-службу компании «Уралкалий».
«Уралкалий» 20 июня сообщила, что арбитражный трибунал в Швейцарии присудил компании компенсацию в споре с Haas. Размер присужденной компенсации там не уточнили. RacingNews365 пишет, что это €12 млн.
Haas 5 марта 2022 года разорвала контракт с «Уралкалием», который был титульным спонсором, а также с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за событий на Украине.
В апреле 2022 года Haas объявила, что не намерена возвращать «Уралкалию» $13 млн, которые были выплачены перед началом сезона, а также потребовала с российской компании компенсацию в размере $8,6 млн.
Компания «Уралкалий», которая ранее принадлежала бизнесмену Дмитрию Мазепину, отцу Никиты Мазепина, была титульным спонсором команды с 2021 года. В том году Haas заняла последнее, десятое место в Кубке конструкторов, не набрав ни одного очка.
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