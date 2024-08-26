Europe 1: у главы IPC Парсонса украли пропуск на объекты Паралимпиады в Париже

У главы IPC украли автомобильный пропуск на объекты Паралимпиады в Париже

По данным Europe 1, пропуск выкрали из незапертой машины Эндрю Парсонса, подменив на другой. Пропажа обнаружилась 23 августа. Таких пропусков на объекты Игр было всего 20

Эндрю Парсонс (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

У президента Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса в Париже украли автомобильный пропуск с высоким уровнем допуска на объекты Игр, сообщает Europe 1.

Машина Парсонса, предположительно, осталась незапертой на парковке в престижном районе Парижа между 21 и 23 августа, и оригинальную аккредитацию подменили на другую. Пропажу обнаружили 23 августа.

Всего пропусков такого уровня к Паралимпиаде было сделано 20 — они позволяют посещать объекты, принимающие Игры, и свободно проезжать контрольно-пропускные пункты.

Жалобу по поводу кражи подали в воскресенье.

Церемония открытия Паралимпиады состоится 28 августа.

Парсонсу 47 лет, он родился в Бразилии в семье шотландцев. Возглавляет IPC с 2017 года.