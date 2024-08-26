 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

У главы IPC украли автомобильный пропуск на объекты Паралимпиады в Париже

Europe 1: у главы IPC Парсонса украли пропуск на объекты Паралимпиады в Париже
По данным Europe 1, пропуск выкрали из незапертой машины Эндрю Парсонса, подменив на другой. Пропажа обнаружилась 23 августа. Таких пропусков на объекты Игр было всего 20
Эндрю Парсонс
Эндрю Парсонс (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

У президента Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса в Париже украли автомобильный пропуск с высоким уровнем допуска на объекты Игр, сообщает Europe 1.

Машина Парсонса, предположительно, осталась незапертой на парковке в престижном районе Парижа между 21 и 23 августа, и оригинальную аккредитацию подменили на другую. Пропажу обнаружили 23 августа.

Всего пропусков такого уровня к Паралимпиаде было сделано 20 — они позволяют посещать объекты, принимающие Игры, и свободно проезжать контрольно-пропускные пункты.

Джеки Чан примет участие в эстафете паралимпийского огня в Париже
Спорт
Джеки Чан

Жалобу по поводу кражи подали в воскресенье.

Церемония открытия Паралимпиады состоится 28 августа.

Парсонсу 47 лет, он родился в Бразилии в семье шотландцев. Возглавляет IPC с 2017 года.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Паралимпиада-2024 Международный Паралимпийский комитет Эндрю Парсонс
Материалы по теме
МПК прокомментировал недопуск российских журналистов на Паралимпиаду
Спорт
В Паралимпийских играх примут участие 90 российских спортсменов
Спорт
На Паралимпиаде в Париже впервые выступит трансгендер
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
В ВТБ спрогнозировали снижение доли ввода частных домов в РоссииНедвижимость, 16:46
Бывший замминистра бросил бутылку с шампанским в курьера и был задержанПолитика, 16:46
Розыском выступившего в Канаде ветерана СС занялись 15 стран ИнтерполаПолитика, 16:40
Токен приложения DOGS начал торговаться на биржахКрипто, 16:38
Семь человек госпитализированы после возгорания на омском НПЗОбщество, 16:32
На МКАД в результате ДТП перевернулся грузовикОбщество, 16:29
Названы престижные школы Москвы, рядом с которыми больше всего новостроекНедвижимость, 16:24
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Почему мы уволили ИИ из службы поддержки — кейс IТ-компании TYMYPro, 16:23
«Уралкалий» после ареста болидов получил долг с команды «Формулы-1»Спорт, 16:21
Более 330 семей воссоединились после эвакуации из Курской областиПолитика, 16:07
Гросси посетит Курскую АЭС 27 августаПолитика, 16:05
Часть Севастополя осталась без светаОбщество, 16:04
Жители Саратова и Энгельса рассказали об атаке беспилотниковПолитика, 15:58
У главы IPC украли автомобильный пропуск на объекты Паралимпиады в ПарижеСпорт, 15:49