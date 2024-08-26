У главы IPC украли автомобильный пропуск на объекты Паралимпиады в Париже
У президента Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса в Париже украли автомобильный пропуск с высоким уровнем допуска на объекты Игр, сообщает Europe 1.
Машина Парсонса, предположительно, осталась незапертой на парковке в престижном районе Парижа между 21 и 23 августа, и оригинальную аккредитацию подменили на другую. Пропажу обнаружили 23 августа.
Всего пропусков такого уровня к Паралимпиаде было сделано 20 — они позволяют посещать объекты, принимающие Игры, и свободно проезжать контрольно-пропускные пункты.
Жалобу по поводу кражи подали в воскресенье.
Церемония открытия Паралимпиады состоится 28 августа.
Парсонсу 47 лет, он родился в Бразилии в семье шотландцев. Возглавляет IPC с 2017 года.
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