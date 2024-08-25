 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Джеки Чан примет участие в эстафете паралимпийского огня в Париже

Актер Джеки Чан примет участие в эстафете паралимпийского огня в Париже
Джеки Чан примет эстафету в Париже за несколько часов до церемонии открытия, которая состоится 28 августа. Гонконгский актер ранее неоднократно участвовал в эстафетах олимпийского огня
Джеки Чан
Джеки Чан (Фото: Francois Durand / Getty Images)

Актер Джеки Чан будет участником эстафеты паралимпийского огня в Париже перед церемонией открытия Игр, сообщает RMC Sport.

В эстафете также примут участие французская актриса, обладательница премии «Сезар» Эльза Зильберштейн, астронавт Жан-Франсуа Клервуа, хореограф Бенжамен Мильпье и другие.

70-летний Джеки Чан примет эстафету в 17:27 по местному времени. Церемония открытия начнется в 20:00.

Джеки Чан в феврале 2022 года принимал участие в эстафете огня на Олимпиаде в Пекине — он пронес факел по Великой Китайской стене. Тогда актер признался, что очень замерз, но был рад участвовать уже в четвертой Олимпиаде.

«Матч ТВ» будет транслировать Паралимпийские игры в Париже
Спорт
Фото:Marc Piasecki / Getty Images

Паралимпийский огонь прибыл во Францию в воскресенье через туннель под Ла-Маншем. После передачи французам из Кале начнутся 12 отдельных эстафет через почти 50 городов Франции по отдельным маршрутам, которые в среду сойдутся в Париже. В эстафете примут участие около тысячи факелоносцев.

В Паралимпиаде в Париже примут участие 90 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Паралимпиада-2024 Джеки Чан
Материалы по теме
В Дербенте подарили квартиру выступавшему за Грецию на Олимпиаде борцу
Спорт
Как в Париже прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Фоторепортаж
Спорт
Журналистам ТАСС отказали в аккредитации на Паралимпиаду в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
На Украине заявили о гибели в Краматорске журналиста из БританииПолитика, 22:21
В Telegram после задержания Дурова заявили, что ему «нечего скрывать»Технологии и медиа, 22:08
Арест Дурова: чем это грозит основателю Telegram, проекту и инвесторамТехнологии и медиа, 22:03
«Локомотив» победил клуб Карпина и возглавил РПЛСпорт, 22:02
МИД Украины призвал Белоруссию отвести своих военных от границыПолитика, 21:50
Около 100 жителей СНТ эвакуируют из-за лесного пожара на востоке КрымаОбщество, 21:50
В РПЛ назвали законным выход Смолова на замену в матче против «Динамо»Спорт, 21:44
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Зеленский назвал действия ВСУ в Курской области частью крупной операцииПолитика, 21:19
В Германии арестовали сирийца по делу о нападении с ножом в ЗолингенеОбщество, 21:15
Энергодар частично остался без света из-за повреждения ЛЭППолитика, 21:14
«Ливерпуль» впервые за 33 года начал АПЛ двумя победами с новым тренеромСпорт, 21:08
В Воронежской области потушили пожары после атаки дроновПолитика, 20:56
Джеки Чан примет участие в эстафете паралимпийского огня в ПарижеСпорт, 20:54
The Times анонсировала возможное воссоединение группы OasisОбщество, 20:51