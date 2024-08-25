Джеки Чан примет участие в эстафете паралимпийского огня в Париже
Актер Джеки Чан будет участником эстафеты паралимпийского огня в Париже перед церемонией открытия Игр, сообщает RMC Sport.
В эстафете также примут участие французская актриса, обладательница премии «Сезар» Эльза Зильберштейн, астронавт Жан-Франсуа Клервуа, хореограф Бенжамен Мильпье и другие.
70-летний Джеки Чан примет эстафету в 17:27 по местному времени. Церемония открытия начнется в 20:00.
Джеки Чан в феврале 2022 года принимал участие в эстафете огня на Олимпиаде в Пекине — он пронес факел по Великой Китайской стене. Тогда актер признался, что очень замерз, но был рад участвовать уже в четвертой Олимпиаде.
Паралимпийский огонь прибыл во Францию в воскресенье через туннель под Ла-Маншем. После передачи французам из Кале начнутся 12 отдельных эстафет через почти 50 городов Франции по отдельным маршрутам, которые в среду сойдутся в Париже. В эстафете примут участие около тысячи факелоносцев.
В Паралимпиаде в Париже примут участие 90 российских спортсменов в нейтральном статусе.
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