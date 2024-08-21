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Смертельно больной тренер Свен-Йоран Эрикссон попрощался с футболом

В январе у Свена-Йорана Эрикссона обнаружили неоперабельный рак поджелудочной железы, он говорил, что ему осталось около года. В документальном фильме он попрощался с игроками и болельщиками и заявил, что у него была хорошая жизнь
Свен-Йоран Эрикссон
Свен-Йоран Эрикссон (Фото: Michael Dodge / Getty Images)

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон, который в январе сообщил о терминальной стадии рака поджелудочной железы, выразил надежду, что его запомнят «позитивным парнем, который сделал что мог». Слова тренера приводит Mirror.

В январе швед говорил, что у него «в лучшем случае есть год».

В документальном фильме о себе Эрикссон сказал, что у него была хорошая жизнь. «Не грустите, улыбайтесь. Спасибо за все, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь», — отметил он.

На протяжении карьеры швед тренировал «Бенфику», «Рому», «Лацио», «Манчестер Сити» и другие клубы, сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

В 2000 году был признан тренером года в чемпионате Италии.

Эрикссон является болельщиком «Ливерпуля». В марте он осуществил свою мечту и стал тренером этой команды в матче легенд против «Аякса».

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Анна Сатдинова
Футбол сборная Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон
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