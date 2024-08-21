Смертельно больной тренер Свен-Йоран Эрикссон попрощался с футболом
Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон, который в январе сообщил о терминальной стадии рака поджелудочной железы, выразил надежду, что его запомнят «позитивным парнем, который сделал что мог». Слова тренера приводит Mirror.
В январе швед говорил, что у него «в лучшем случае есть год».
В документальном фильме о себе Эрикссон сказал, что у него была хорошая жизнь. «Не грустите, улыбайтесь. Спасибо за все, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь», — отметил он.
На протяжении карьеры швед тренировал «Бенфику», «Рому», «Лацио», «Манчестер Сити» и другие клубы, сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.
В 2000 году был признан тренером года в чемпионате Италии.
Эрикссон является болельщиком «Ливерпуля». В марте он осуществил свою мечту и стал тренером этой команды в матче легенд против «Аякса».
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