СКА провел презентацию Евгения Кузнецова
Петербургский СКА провел в Ледовом дворце презентацию обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова, который подписал с командой четырехлетний контракт.
Главный тренер клуба Роман Ротенберг назвал переход Кузнецова историческим моментом, а хоккеист признался, что это было «тяжелое решение», но он надеется, что правильное.
Кузнецов на вопрос об определенной ему Ротенбергом роли в команде сказал: «Это секрет».
«Считаю, что все должно оставаться в коллективе. Но роль всем понятна. У нас вся команда — лидеры. Мы должны играть друг за друга, за команду, а не за фамилию», — цитирует игрока «Матч ТВ».
Хоккеист отметил, что презентация прошла для него волнительно и он не ожидал, что болельщики его «так быстро полюбят».
На презентации хоккеиста выступила группа «Иванушки International», а Кузнецов и Ротенберг провели для воспитанников школы СКА мастер-класс.
Кузнецову 32 года, он победил со сборной России на чемпионатах мира 2012 и 2014 годов и еще два раза становился бронзовым призером.
Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году. Со СКА он подписал контракт после расторжения соглашения с «Каролина Харрикейнз», в котором он оказался после завершения программы помощи игрокам НХЛ (причины включения не назывались, в нее попадают в том числе игроки с психологическими проблемами и зависимостями).
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