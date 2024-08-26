«Ахмат» потерял двух иностранных футболистов на полгода из-за травм
Косовский полузащитник Бернард Бериша и сербский защитник Мирослав Богосавац пропустят около полугода из-за травм, полученных в матче шестого тура РПЛ с «Химками», сообщила пресс-служба грозненского «Ахмата».
Матч прошел 24 августа в Грозном и завершился со счетом 3:3. Оба легионера покинули поле на электрокаре — Богосавац на 50-й минуте, Бериша — на 75-й.
У Бериши травма ахиллова сухожилия, ему предстоит операция в зарубежной клинике.
У Богосаваца субтотальный разрыв крестообразной связки, ему также требуется операция.
«Ахмат» в новом сезоне выиграл только один матч в Кубке России, а в РПЛ идет на предпоследнем месте.
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