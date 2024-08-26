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«Ахмат» потерял двух иностранных футболистов на полгода из-за травм

«Ахмат» потерял Беришу и Богосаваца на полгода из-за травм
Бернард Бериша получил травму ахиллова сухожилия в матче с «Химками», а Мирослав Богосавац повредил крестообразную связку. Обоим требуется операция и до полугода на восстановление
Мирослав Богосавац
Мирослав Богосавац (Фото: Телеграм-канал ФК «Ахмат»)

Косовский полузащитник Бернард Бериша и сербский защитник Мирослав Богосавац пропустят около полугода из-за травм, полученных в матче шестого тура РПЛ с «Химками», сообщила пресс-служба грозненского «Ахмата».

Матч прошел 24 августа в Грозном и завершился со счетом 3:3. Оба легионера покинули поле на электрокаре — Богосавац на 50-й минуте, Бериша — на 75-й.

У Бериши травма ахиллова сухожилия, ему предстоит операция в зарубежной клинике.

У Богосаваца субтотальный разрыв крестообразной связки, ему также требуется операция.

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«Ахмат» в новом сезоне выиграл только один матч в Кубке России, а в РПЛ идет на предпоследнем месте.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ахмат ФК Химки
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