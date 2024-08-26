«Ахмат» потерял Беришу и Богосаваца на полгода из-за травм

«Ахмат» потерял двух иностранных футболистов на полгода из-за травм

Бернард Бериша получил травму ахиллова сухожилия в матче с «Химками», а Мирослав Богосавац повредил крестообразную связку. Обоим требуется операция и до полугода на восстановление

Мирослав Богосавац (Фото: Телеграм-канал ФК «Ахмат»)

Косовский полузащитник Бернард Бериша и сербский защитник Мирослав Богосавац пропустят около полугода из-за травм, полученных в матче шестого тура РПЛ с «Химками», сообщила пресс-служба грозненского «Ахмата».

Матч прошел 24 августа в Грозном и завершился со счетом 3:3. Оба легионера покинули поле на электрокаре — Богосавац на 50-й минуте, Бериша — на 75-й.

У Бериши травма ахиллова сухожилия, ему предстоит операция в зарубежной клинике.

У Богосаваца субтотальный разрыв крестообразной связки, ему также требуется операция.

«Ахмат» в новом сезоне выиграл только один матч в Кубке России, а в РПЛ идет на предпоследнем месте.