Игрок «Спартака» Рябчук получил травму в матче с «Зенитом» и поехал в больницу

Игрок «Спартака» получил травму в матче с «Зенитом» и поехал в больницу

Олег Рябчук вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович сообщил, что у футболиста шла кровь при мочеиспускании в перерыве

Олег Рябчук (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Защитник «Спартака» Олег Рябчук получил повреждение после столкновения в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» и поехал на обследование в больницу Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

Характер травмы футболиста в «Спартаке» не уточнили.

Встреча состоялась 24 августа в Петербурге и завершилась со счетом 0:0. Рябчук вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович сказал после матча, что это была вынужденная замена. «Он получил повреждение, и в перерыве во время мочеиспускания у него была кровь», — цитирует тренера «Чемпионат».

Защитник сборной Молдавии перешел в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса» в августе 2023 года. В составе «красно-белых» 26-летний футболист провел 27 матчей и отметился двумя голевыми передачами.