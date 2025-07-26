Зампред Госдумы пожаловался на большое количество легионеров в РПЛ

По словам Александра Жукова, есть ощущение, что в РПЛ засилье иностранцев. Ему хочется, чтобы российские футболисты получали больше возможностей для прогресса

Александр Жуков (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков считает, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) играют слишком много иностранных футболистов. Об этом он заявил Vseprosport.

«Хочется, чтобы больше российских футболистов играло, чтобы они получали возможности для прогресса. Есть ощущение, что у нас в РПЛ засилье иностранцев, многовато их», — сказал Жуков, известный болельщик московского «Спартака».

Жуков выступает за ужесточение лимита на легионеров. «Три россиянина на поле — куда это годится? Но думаю, клубы будут не очень согласны с ужесточением лимита. Посмотрим, что скажет РФС», — добавил он.

Сейчас клубы РПЛ не могут включать в заявку более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле не могут находиться более восьми легионеров.

В начале июля «РБК Спорт» сообщал, что Минспорт и Российский футбольный союз (РФС) не будут вносить никаких изменений в лимит на легионеров как минимум год.