Зампред Госдумы пожаловался на большое количество легионеров в РПЛ
Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков считает, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) играют слишком много иностранных футболистов. Об этом он заявил Vseprosport.
«Хочется, чтобы больше российских футболистов играло, чтобы они получали возможности для прогресса. Есть ощущение, что у нас в РПЛ засилье иностранцев, многовато их», — сказал Жуков, известный болельщик московского «Спартака».
Жуков выступает за ужесточение лимита на легионеров. «Три россиянина на поле — куда это годится? Но думаю, клубы будут не очень согласны с ужесточением лимита. Посмотрим, что скажет РФС», — добавил он.
Сейчас клубы РПЛ не могут включать в заявку более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле не могут находиться более восьми легионеров.
В начале июля «РБК Спорт» сообщал, что Минспорт и Российский футбольный союз (РФС) не будут вносить никаких изменений в лимит на легионеров как минимум год.
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