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Спорт ,  
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Эксклюзив

В России не будут менять лимит на легионеров в футболе

Источники «РБК Спорт» исключили изменения лимита на легионеров перед стартом РПЛ, который намечен на конец следующей недели. По их словам, это связано с экономическим фактором
Луис Энрике
Луис Энрике (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Министерство спорта и Российский футбольный союз (РФС) не будут вносить никаких изменений в лимит на легионеров как минимум на год. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника в Минспорта и РФС.

Накануне «Чемпионат» со ссылкой на источник писал, что Минспорта обсуждает с РФС возможное изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). По данным издания, одним из основных вариантов, который рассматривает министерство, является лимит с десятью легионерами в заявке, из которых на поле одновременно смогут находиться только пять.

По словам собеседников «РБК Спорт», на встречах между главами РФС и Минспорта Александром Дюковым и Михаилом Дегтяревым обсуждение этой темы, в том числе схемы 10/5, происходит, но никаких изменений не ожидается.

«Идея Минспорта в том, чтобы настроить баланс между сохранением конкуренцию российских и иностранных игроков, но при этом обеспечить выходы на поле молодых российских спортсменов, которые не всегда имеют такую возможность при нынешней схеме. Тем более, сейчас в российских командах не так много звездных легионеров, поэтому на зрелищности и уровне игры новые правила не скажутся. Министр Дегтярев хочет стимулировать клубы вкладывать в детско-юношеский спорт», — сказал собеседник «РБК Спорт» в министерстве.

В пользу отсутствия изменений лимита на легионеров в краткосрочной перспективе приводится экономический фактор. В случае ужесточения лимита клубам нужно будет иметь минимум два-три года, чтобы перестроить контракты, отмечают источники. Если лимит ввести в течение года, то это ударит по клубам, и те вынуждены будут срочно расставаться с легионерами — продавать дешево или разрывать контракты.

Они также исключили, что в этом году лимит претерпит изменения. Таким образом, перед стартом РПЛ, который намечен на конец следующей недели, изменений не произойдет. Обсуждения изменения лимита и дальше будут идти, но это не является приоритетным вопросом в работе и Минспорта, и РФС, заключили собеседники «РБК Спорт».

Журналист Иван Карпов пишет, что лимит на легионеров в РПЛ ужесточат начиная с сезона 2026/27. По его словам, Минспорта настаивает на введении схемы десять легионеров в заявке/ пять легионеров на поле непосредственно с сезона 2026/27, в то время как РФС предлагает поэтапное изменение лимита: схема 10/7 — в сезоне 2026/27, 10/6 — в 2027/28 и 10/5 — в сезоне 2028/29. Источник «РБК Спорт», знакомый с ситуацией, заявил, что это один из сценариев, но он не является основным, и такой вариант был дискуссионным.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в РФС и Минспорта.

В сезоне 2022/23 клубы РПЛ не могут включать в заявку более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле не могут находиться более восьми легионеров.

В конце июня Дюков в разговоре с журналистами заявил, что обсуждал с представителями некоторых клубов их мнение о лимите на легионеров. «У каждого клуба своя стратегия и политика. Кто-то делает ставку на россиян, кто-то использует легионеров, но все говорят о том, что менять лимит нет необходимости», — сказал тогда он.

Дегтярев в июне заявил ТАСС, что полностью отказываться от иностранных игроков не стоит, поскольку хорошие иностранные игроки создают конкуренцию и способствуют росту российских футболистов. Он также отметил, что считает дискуссию по изменению лимита на легионеров оправданной, так как в России необходимо давать больше практики молодым игрокам.

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лимит на легионеров Российская премьер-лига (РПЛ)
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
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