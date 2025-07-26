Великая фразой «допустила на одну ошибку больше» оценила поражение на ЧМ
Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая заявила «Матч ТВ», что допустила на одну ошибку больше, чем украинка Юлия Бакастова во втором раунде чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси.
40-летняя российская саблистка уступила украинке со счетом 14:15.
«У меня такого результата никогда не было… Я понимала ответственность, но спорт есть спорт. У нас все равно сильная сборная, и мы наверняка добьемся победы. Надо было больше рисковать. Допустила на одну ошибку больше, что тут можно сказать», — сказала Великая.
По словам Великой, уже большой прорыв, что российские спортсмены вообще выступают на чемпионате мира.
Для Великой это первый международный турнир с момента отстранения российских фехтовальщиков в 2022 году.
29-летняя Бакастова является олимпийской чемпионкой Парижа в командной сабле.
Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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