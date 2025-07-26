Великая сенсационно проиграла украинке на чемпионате мира по фехтованию
Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая неудачно выступила в индивидуальном турнире саблисток на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси.
По итогам групповой стадии 40-летняя Великая не попали в число 16 лучших спортсменок, которые напрямую квалифицировались 1/32 финала. В первом же поединке на вылет Великая уступила украинке Юлии Бакастовой со счетом 14:15.
29-летняя Бакастова является олимпийской чемпионкой Парижа в командной сабле.
Олимпийские чемпионки Яна Егорян, Ольга Никитина, а также Александра Михайлова также по итогам групповой стадии не попали в число 16 лучших, но выиграли свои первые поединки на вылет и вышли в 1/32 финала. Егорян победила белоруску Яну Соболь (15:5), Никитина — румынку Андрея Лупу (15:10), Михайлова — болгарку Эмму Нейкову (15:11).
Розыгрыш медалей в этом виде оружия пройдет 27 июля.
Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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