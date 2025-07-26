Великая сенсационно проиграла украинке на чемпионате мира по фехтованию

Двукратная олимпийская чемпионка не смогла выйти в 1/32 финала в индивидуальном турнире саблисток, уступив Юлии Бакастовой со счетом 14:15. Яна Егорян, Ольга Никитина и Александра Михайлова вышли в 1/32 финала

Софья Великая (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая неудачно выступила в индивидуальном турнире саблисток на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

По итогам групповой стадии 40-летняя Великая не попали в число 16 лучших спортсменок, которые напрямую квалифицировались 1/32 финала. В первом же поединке на вылет Великая уступила украинке Юлии Бакастовой со счетом 14:15.

29-летняя Бакастова является олимпийской чемпионкой Парижа в командной сабле.

Олимпийские чемпионки Яна Егорян, Ольга Никитина, а также Александра Михайлова также по итогам групповой стадии не попали в число 16 лучших, но выиграли свои первые поединки на вылет и вышли в 1/32 финала. Егорян победила белоруску Яну Соболь (15:5), Никитина — румынку Андрея Лупу (15:10), Михайлова — болгарку Эмму Нейкову (15:11).

Розыгрыш медалей в этом виде оружия пройдет 27 июля.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.