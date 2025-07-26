Швейцарский призер ОИ обрадовался возвращению российских пловцов на ЧМ
Швейцарский пловец Ноэ Понти, бронзовый призер Олимпиады в Токио на дистанции 100 м баттерфляем, рад возвращению российских спортсменов на международные турниры. Об этом он заявил «РИА Новости».
«Я рад, что они вернулись к стартам, и, конечно, мы скучали по ним в бассейне, теперь у нас будет больше конкуренции с большим количеством спортсменов. Это будет здорово, они снова с нами», — сказал Понти.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
Соревнования по плаванию на турнире в Сингапуре начнутся 27 июля.
Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад — в южнокорейском Кванджу.
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