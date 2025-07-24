Немецкий пловец раскритиковал допуск россиян на ЧМ по водным видам спорта

Немецкий пловец Сальхов — о допуске россиян на ЧМ: это самообман

Йоша Сальхов заявил, что выступление российских пловцов в нейтральном статусе «вызывает вопросы». Немец назвал самообманом допуск россиян на чемпионат мира

Йоша Сальхов (Фото: Global Look Press)

Немецкий пловец Йоша Сальхов в интервью Sport1.de раскритиковал участие российских спортсменов на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в нейтральном статусе.

«В России спорт — это политика. Они взаимосвязаны. Поэтому я не понимаю, как можно говорить, что «спорт вне политики». Это ложь. Политика идет на конфронтацию, а спорт открывает двери — это не сочетается», — сказал Сальхов.

Сальхов заявил, что нейтральный флаг у россиян «вызывает вопросы». «Все же знают, что это россияне. Это самообман. Надо либо допускать их полностью, либо нет. Полумеры — плохое решение», — отметил он.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло.

Всего около 100 российских и белорусских спортсменов допущены к участию на ЧМ в качестве представителей команд — нейтральных атлетов «Б» (NAB) и нейтральных атлетов «А» (NAA).

Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет.

С марта 2022 года россияне отстранены от международных турниров. В сентябре 2023 года Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий, в их числе выступление в нейтральном статусе.