Немецкий пловец раскритиковал допуск россиян на ЧМ по водным видам спорта
Немецкий пловец Йоша Сальхов в интервью Sport1.de раскритиковал участие российских спортсменов на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в нейтральном статусе.
«В России спорт — это политика. Они взаимосвязаны. Поэтому я не понимаю, как можно говорить, что «спорт вне политики». Это ложь. Политика идет на конфронтацию, а спорт открывает двери — это не сочетается», — сказал Сальхов.
Сальхов заявил, что нейтральный флаг у россиян «вызывает вопросы». «Все же знают, что это россияне. Это самообман. Надо либо допускать их полностью, либо нет. Полумеры — плохое решение», — отметил он.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло.
Всего около 100 российских и белорусских спортсменов допущены к участию на ЧМ в качестве представителей команд — нейтральных атлетов «Б» (NAB) и нейтральных атлетов «А» (NAA).
Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет.
С марта 2022 года россияне отстранены от международных турниров. В сентябре 2023 года Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий, в их числе выступление в нейтральном статусе.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ