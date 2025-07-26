Даниил Медведев проиграл 59-й ракетке мира на турнире в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Вашингтоне.
В 1/4 финала 29-летний россиянин, посеянный на турнире под восьмым номером, уступил французу Корентену Муте, 59-й ракетке мира, со счетом 6:1, 4:6, 4:6.
Следующим соперником Муте будет австралиец Алекс де Минаур.
Медведев, занимающий сейчас 14-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 титулов ATP.
Турнир в Вашингтоне категории ATP 500 с призовым фондом $2,396 млн завершится 27 июля.
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