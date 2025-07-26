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Спорт ,  
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Даниил Медведев проиграл 59-й ракетке мира на турнире в Вашингтоне

Даниил Медведев проиграл 59-й ракетке мира в 1/4 финала турнира ATP в Вашингтоне
Российский теннисист уступил в 1/4 финала французу Корентену Муте
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Вашингтоне.

В 1/4 финала 29-летний россиянин, посеянный на турнире под восьмым номером, уступил французу Корентену Муте, 59-й ракетке мира, со счетом 6:1, 4:6, 4:6.

Следующим соперником Муте будет австралиец Алекс де Минаур.

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Медведев, занимающий сейчас 14-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 титулов ATP.

Турнир в Вашингтоне категории ATP 500 с призовым фондом $2,396 млн завершится 27 июля.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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