Андрей Рублев проиграл 67-й ракетке мира и вылетел с турнира в Вашингтоне
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в третий круг турнира ATP в Вашингтоне.
Во втором круге 27-летний Рублев, посеянный на турнире под пятым номером, уступил американцу Лёнеру Тьену, выступающему без номера посева, со счетом 5:7, 2:6.
В следующем туре соперником Тьена станет испанец Алехандро Давидович-Фокина (12-й номер посева).
Рублев занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.
19-летний Тьен расположился на 67-м месте мирового рейтинга, в его активе нет титулов ATP.
Турнир в Вашингтоне с призовым фондом более $2,3 млн завершится 27 июля. Соревнования относятся к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард».
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