Андрей Рублев проиграл 67-й ракетке мира во втором круге турнира в Вашингтоне

Андрей Рублев проиграл 67-й ракетке мира и вылетел с турнира в Вашингтоне

Россиянин Андрей Рублев во втором круге турнира ATP уступил американцу Лёнеру Тьену, 67-й ракетке мира, со счетом 5:7, 2:6

Андрей Рублев (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в третий круг турнира ATP в Вашингтоне.

Во втором круге 27-летний Рублев, посеянный на турнире под пятым номером, уступил американцу Лёнеру Тьену, выступающему без номера посева, со счетом 5:7, 2:6.

В следующем туре соперником Тьена станет испанец Алехандро Давидович-Фокина (12-й номер посева).

Рублев занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.

19-летний Тьен расположился на 67-м месте мирового рейтинга, в его активе нет титулов ATP.

Турнир в Вашингтоне с призовым фондом более $2,3 млн завершится 27 июля. Соревнования относятся к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард».