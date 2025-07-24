 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. 2-й отборочный этап Шелбурн Карабах 1 34 x 6,7 2 1,14 Футбол Лига Европы УЕФА. 2-й отборочный этап Бешикташ Шахтер 1 2,25 x 3,4 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Пари НН 1 2,05 x 3,5 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Балтика 1 1,45 x 4,3 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ростов 1 1,67 x 3,9 2 5,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Локомотив 1 1,88 x 3,75 2 3,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Акрон 1 2,3 x 3,65 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Ахмат 1 1,6 x 3,8 2 6,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Динамо Махачкала 1 2,4 x 3,4 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Зенит 1 5,7 x 4 2 1,6 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Петр Ян Маркус МакГи 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Шарабутдин Магомедов Марк-Андре Баррио 1 1,12 x 68 2 6,7 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Брайс Митчелл Саид Нурмагомедов 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Андрей Рублев проиграл 67-й ракетке мира и вылетел с турнира в Вашингтоне

Андрей Рублев проиграл 67-й ракетке мира во втором круге турнира в Вашингтоне
Россиянин Андрей Рублев во втором круге турнира ATP уступил американцу Лёнеру Тьену, 67-й ракетке мира, со счетом 5:7, 2:6
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в третий круг турнира ATP в Вашингтоне.

Во втором круге 27-летний Рублев, посеянный на турнире под пятым номером, уступил американцу Лёнеру Тьену, выступающему без номера посева, со счетом 5:7, 2:6.

В следующем туре соперником Тьена станет испанец Алехандро Давидович-Фокина (12-й номер посева).

Рублев проиграл 76-й ракетке мира в полуфинале турнира в Мексике
Спорт
Андрей Рублев

Рублев занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.

19-летний Тьен расположился на 67-м месте мирового рейтинга, в его активе нет титулов ATP.

Турнир в Вашингтоне с призовым фондом более $2,3 млн завершится 27 июля. Соревнования относятся к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард».

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Андрей Рублев (теннисист) теннис ATP
Материалы по теме
Рублев проиграл 76-й ракетке мира в полуфинале турнира в Мексике
Спорт
Рублев 45-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира ATP
Спорт
Рублев проиграл Алькарасу на Уимблдоне
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 23 июл, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 23 июл, 19:13
Крушение самолета Ан-24 в Амурской области. Главное Общество, 11:22
МАК начал расследование крушения Ан-24 в Амурской области Мнение, 11:17
Двое железнодорожников погибли в Сочи при ударе БПЛА Политика, 11:15
Тамбовского экс-губернатора Егорова доставят в Москву по делу о взятке Политика, 11:10
Курс юаня на Мосбирже впервые за три недели поднялся выше ₽11 Инвестиции, 11:08
В России растет популярность «легких» франшизПодписка на РБК, 11:07
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Росавиация показала место крушения самолета Ан-24. Видео Общество, 11:04
ФСБ задержала девять россиян за призывы к убийствам военных и силовиков Общество, 10:57
Украинка отказалась от фотографии с призерами ЧМ из-за россиянина Спорт, 10:55
Подростковое насилие: как действовать, если ребенок пострадал Life, 10:53
Таиланд призвал своих граждан покинуть Камбоджу из-за эскалации конфликта Политика, 10:53
В России возбудили первое уголовное дело о дропперстве Общество, 10:48
Видео с места крушения Ан-24 в Амурской области Общество, 10:46