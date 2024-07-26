Бывшая россиянка выступила знаменосцем сборной Кипра на Олимпиаде
Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в качестве знаменосца сборной Кипра.
Церемония открытия проходит в пятницу в Париже.
Куличенко 21 год, она выступает за Кипр с 2021 года.
Спортсменка учится в Университете Джорджии (США), в 2023 году она стала чемпионкой Европы до 23 лет, а в июне 2024-го выиграла студенческий чемпионат США.
Перед Олимпиадой журналисты нашли в OnlyFans аккаунт, на котором выложены эротические видео со спортсменкой, но она заявила, что это была фейковая страница.
Российские легкоатлеты не были допущены на Игры в Париже.
Вторым кипрским знаменосцем стал спринтер-барьерист Милан Трайкович.
«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной