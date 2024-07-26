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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Бывшая россиянка выступила знаменосцем сборной Кипра на Олимпиаде

Бывшая россиянка Куличенко выступила знаменосцем сборной Кипра на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Церемония открытия проходит в пятницу в Париже. Елена Куличенко с 2021 года выступает за Кипр в прыжках в высоту
Елена Куличенко
Елена Куличенко (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в качестве знаменосца сборной Кипра.

Церемония открытия проходит в пятницу в Париже.

Куличенко 21 год, она выступает за Кипр с 2021 года.

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Фото:Agustin Marcarian / Reuters

Спортсменка учится в Университете Джорджии (США), в 2023 году она стала чемпионкой Европы до 23 лет, а в июне 2024-го выиграла студенческий чемпионат США.

Перед Олимпиадой журналисты нашли в OnlyFans аккаунт, на котором выложены эротические видео со спортсменкой, но она заявила, что это была фейковая страница.

Российские легкоатлеты не были допущены на Игры в Париже.

Вторым кипрским знаменосцем стал спринтер-барьерист Милан Трайкович.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Кипр Елена Куличенко
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