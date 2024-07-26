В Париже началась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр

Церемония начнется с парада атлетов, который проплывут по реке Сене на 85 лодках. Олимпийский огонь зажгут около 23:00 мск

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Церемония открытия летних Олимпийских игр началась в Париже. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Соревнования впервые откроют не на центральном стадионе Олимпиады. Церемония начнется с парада атлетов, который пройдет на лодках по шестикилометровому маршруту по реке Сене от моста Аустерлиц до Йенского моста, который соединяет Эйфелеву башню и район Трокадеро, где будет завершающая часть мероприятия.

В параде примут участие около 10 тыс. спортсменов, будет задействовано 85 лодок. Организаторы установили камеры на каждой лодке, отмечает Insidethegames.

За церемонией будут наблюдать более 300 тыс. зрителей.

В предваряющем церемонию видеоролике Зинедин Зидан бежит с олимпийским факелом через город, но его поезд метро застревает в тоннеле, и футболист передает факел детям, которые на лодке плывут к месту проведения церемонии.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Игр.

Россияне могут посмотреть видеотрансляцию на официальном сайте соревнований.

На открытии Игр ожидается выступление Селин Дион и Леди Гага.

Российские спортсмены, допущенные на Игры в нейтральном статусе, в церемонии открытия участвовать не будут.