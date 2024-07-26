В Париже началась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр
Церемония открытия летних Олимпийских игр началась в Париже. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
Соревнования впервые откроют не на центральном стадионе Олимпиады. Церемония начнется с парада атлетов, который пройдет на лодках по шестикилометровому маршруту по реке Сене от моста Аустерлиц до Йенского моста, который соединяет Эйфелеву башню и район Трокадеро, где будет завершающая часть мероприятия.
В параде примут участие около 10 тыс. спортсменов, будет задействовано 85 лодок. Организаторы установили камеры на каждой лодке, отмечает Insidethegames.
За церемонией будут наблюдать более 300 тыс. зрителей.
В предваряющем церемонию видеоролике Зинедин Зидан бежит с олимпийским факелом через город, но его поезд метро застревает в тоннеле, и футболист передает факел детям, которые на лодке плывут к месту проведения церемонии.
«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Игр.
Россияне могут посмотреть видеотрансляцию на официальном сайте соревнований.
На открытии Игр ожидается выступление Селин Дион и Леди Гага.
Российские спортсмены, допущенные на Игры в нейтральном статусе, в церемонии открытия участвовать не будут.
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