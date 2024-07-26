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Рублев не смог выйти в финал турнира в Хорватии

Рублев проиграл Серундоло в полуфинале турнира в Хорватии
Россиянин уступил аргентинцу Серундоло в двух сетах — 6:7 (6:8), 4:6
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира в хорватском Умаге с призовым фондом почти €580 тыс.

В полуфинале россиянин проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло (37-й в рейтинге) со счетом 6:7 (6:8), 4:6. Это второе поражение Рублева от соперника в трех матчах.

Аргентинец в финале сыграет с чехом Якубом Меншиком (81-й) или итальянцем Лоренцо Музетти (17-й).

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На предыдущих трех турнирах ATP Рублев проигрывал в первом матче и опустился на девятое место в рейтинге.

Ранее в этом сезоне Рублев выиграл турнир в Гонконге и «Мастерс» в Мадриде.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев (теннисист) ATP
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