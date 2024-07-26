Рублев не смог выйти в финал турнира в Хорватии
Вторая ракетка России Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира в хорватском Умаге с призовым фондом почти €580 тыс.
В полуфинале россиянин проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло (37-й в рейтинге) со счетом 6:7 (6:8), 4:6. Это второе поражение Рублева от соперника в трех матчах.
Аргентинец в финале сыграет с чехом Якубом Меншиком (81-й) или итальянцем Лоренцо Музетти (17-й).
На предыдущих трех турнирах ATP Рублев проигрывал в первом матче и опустился на девятое место в рейтинге.
Ранее в этом сезоне Рублев выиграл турнир в Гонконге и «Мастерс» в Мадриде.
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