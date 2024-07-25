Тренер Надаля допустил, что теннисист пропустит Олимпиаду из-за травмы

Испанский теннисист пропустил тренировку в Париже 25 июля из-за проблем с правым бедром

Рафаэль Надаль (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль может пропустить Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за травмы бедра. Об этом заявил его тренер Карлос Мойя, которого цитирует The Tennis Letter.

«Я не могу гарантировать, что Надаль сыграет на Олимпиаде. Сегодня было решено отдохнуть, чтобы дать ему больше времени на восстановление. Посмотрим, будет ли он готов завтра. Самое ответственное сейчас при событии такого масштаба — не форсировать», — сказал Мойя.

38-летний Надаль пропустит тренировку в среду, 25 июля, из-за проблем с правым бедром.

Надаль на Олимпиаде в Париже заявлен в одиночном разряде и паре с Карлосом Алькарасом. В первом круге в одиночке испанец 28 июля должен сыграть против венгра Мартона Фучовича.

Надаль победил на Олимпиаде 2008 года в одиночном разряде и на Играх в Рио-де-Жанейро в паре с Марком Лопесом.

Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 27 июля по 4 августа.