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Клуб Карпина победил «Крылья Советов»

«Ростов» Валерия Карпина победил «Крылья Советов»
Матч в Самаре завершился со счетом 1:3. Обе команды забили по два мяча — счет в игре открыл Солдатенков, поразивший собственные ворота, у «Ростова» забили Голенков и Лангович, у хозяев отличился Орозко
Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»
Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

«Ростов» победил «Крылья Советов» в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Самаре завершился со счетом 1:3.

На 44-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок самарцев Александр Солдатенков, на 62-й у ростовчан отличился Егор Голенков, который не стал праздновать гол в ворота родной команды, а на 73-й забил Андрей Лангович.

У «Крыльев» на 65-й забил Франко Орозко.

На 87-й минуте хозяева оказались в меньшинстве после удаления Романа Евгеньева.

«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, одержал первую победу в этом сезоне (в первом туре была безголевая ничья с ЦСКА) и временно возглавил турнирную таблицу с 4 очками.

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Самарский клуб проиграл второй матч подряд и занимает последнее место.

Футболист «Ростова» Максим Осипенко достиг отметки 20 результативных действий в РПЛ (15 голов и пять передач). Это с большим отрывом лучший результат среди центральных защитников с момента дебюта Осипенко в РПЛ в 2019 году, отмечает Opta.

В третьем туре «Ростов» 3 августа сыграет с петербургским «Зенитом», а «Крылья Советов» 5 августа встретятся в Москве со «Спартаком».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Крылья Советов ФК Ростов
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