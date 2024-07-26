Клуб Карпина победил «Крылья Советов»
«Ростов» победил «Крылья Советов» в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Самаре завершился со счетом 1:3.
На 44-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок самарцев Александр Солдатенков, на 62-й у ростовчан отличился Егор Голенков, который не стал праздновать гол в ворота родной команды, а на 73-й забил Андрей Лангович.
У «Крыльев» на 65-й забил Франко Орозко.
На 87-й минуте хозяева оказались в меньшинстве после удаления Романа Евгеньева.
«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, одержал первую победу в этом сезоне (в первом туре была безголевая ничья с ЦСКА) и временно возглавил турнирную таблицу с 4 очками.
Самарский клуб проиграл второй матч подряд и занимает последнее место.
Футболист «Ростова» Максим Осипенко достиг отметки 20 результативных действий в РПЛ (15 голов и пять передач). Это с большим отрывом лучший результат среди центральных защитников с момента дебюта Осипенко в РПЛ в 2019 году, отмечает Opta.
В третьем туре «Ростов» 3 августа сыграет с петербургским «Зенитом», а «Крылья Советов» 5 августа встретятся в Москве со «Спартаком».
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