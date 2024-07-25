Российские теннисисты узнали соперников в первом круге Олимпиады
Состоялась жеребьевка теннисного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
В мужском одиночном разряде Даниил Медведев на старте турнира встретится с австралийцем Ринки Хидзикатой (76-й номер мирового рейтинга), Павел Котов — со швейцарцем Стэном Вавринкой (109), Роман Сафиуллин — с чилийцем Алехандро Табило (21).
У женщин Мирра Андреева в первом круге сыграет против полки Магды Линетт (48), Екатерина Александрова — с китаянкой Юань Юэ (40), Диана Шнайдер — с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (46).
В парном разряде Медведев и Сафиуллин сыграют против немцев Кевина Кравица и Тима Пюца, Александрова и Елена Веснина — с чешками Каролиной Муховой и Линдой Носковой, Андреева и Шнайдер — с австралийками Оливией Гадеки и Айлой Томлянович.
В миксте Медведев и Андреева на старте олимпийского турнира встретятся с итальянцами Андреа Вавассори и Сарой Эррани.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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