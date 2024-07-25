Российские теннисисты узнали соперников в первом круге Олимпиады

Медведев в первом круге Олимпиады сыграет с Хидзикатой, Андреева — с Линетт

Соперником Даниила Медведева в первом круге олимпийского турнира станет австралиец Ринки Хидзиката, Мирры Андреевой — полька Магда Линетт

Даниил Медведев (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Состоялась жеребьевка теннисного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В мужском одиночном разряде Даниил Медведев на старте турнира встретится с австралийцем Ринки Хидзикатой (76-й номер мирового рейтинга), Павел Котов — со швейцарцем Стэном Вавринкой (109), Роман Сафиуллин — с чилийцем Алехандро Табило (21).

У женщин Мирра Андреева в первом круге сыграет против полки Магды Линетт (48), Екатерина Александрова — с китаянкой Юань Юэ (40), Диана Шнайдер — с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (46).

В парном разряде Медведев и Сафиуллин сыграют против немцев Кевина Кравица и Тима Пюца, Александрова и Елена Веснина — с чешками Каролиной Муховой и Линдой Носковой, Андреева и Шнайдер — с австралийками Оливией Гадеки и Айлой Томлянович.

В миксте Медведев и Андреева на старте олимпийского турнира встретятся с итальянцами Андреа Вавассори и Сарой Эррани.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.