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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российские теннисисты узнали соперников в первом круге Олимпиады

Медведев в первом круге Олимпиады сыграет с Хидзикатой, Андреева — с Линетт
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Соперником Даниила Медведева в первом круге олимпийского турнира станет австралиец Ринки Хидзиката, Мирры Андреевой — полька Магда Линетт
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Состоялась жеребьевка теннисного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В мужском одиночном разряде Даниил Медведев на старте турнира встретится с австралийцем Ринки Хидзикатой (76-й номер мирового рейтинга), Павел Котов — со швейцарцем Стэном Вавринкой (109), Роман Сафиуллин — с чилийцем Алехандро Табило (21).

У женщин Мирра Андреева в первом круге сыграет против полки Магды Линетт (48), Екатерина Александрова — с китаянкой Юань Юэ (40), Диана Шнайдер — с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (46).

В парном разряде Медведев и Сафиуллин сыграют против немцев Кевина Кравица и Тима Пюца, Александрова и Елена Веснина — с чешками Каролиной Муховой и Линдой Носковой, Андреева и Шнайдер — с австралийками Оливией Гадеки и Айлой Томлянович.

В миксте Медведев и Андреева на старте олимпийского турнира встретятся с итальянцами Андреа Вавассори и Сарой Эррани.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Олимпиада-2024 теннис Даниил Медведев Мирра Андреева Роман Сафиуллин Павел Котов Диана Шнайдер Екатерина Александрова Елена Веснина
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

29 апреля 2007 года
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