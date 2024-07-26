«Урал» сообщил о переходе своего 20-летнего полузащитника в «Спартак»
Полузащитник «Урала» Игорь Дмитриев стал игроком московского «Спартака», сообщила пресс-служба екатеринбургской команды Первой лиги.
20-летний футболист уже покинул Екатеринбург.
Дмитриев выступал за «Урал» с июля прошлого года, в общей сложности провел 37 матчей.
На счету полузащитника три игры за молодежную сборную России.
«Урал» в прошлом сезоне вылетел из РПЛ, проиграв в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». В Первой лиге команда выиграла оба стартовых матча и идет второй в турнирной таблице.
«Спартак» начал новый сезон с поражения от «Оренбурга» со счетом 0:2. В следующем матче «красно-белые» 28 июля сыграют в гостях с «Химками».
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