«Урал» сообщил о переходе своего 20-летнего полузащитника в «Спартак»

Игорь Дмитриев играл за «Урал» с прошлого лета и всего провел 37 матчей. В прошлом сезоне екатеринбургский клуб вылетел из РПЛ

Игорь Дмитриев (Фото: Телеграм-канал ФК «Урал»)

Полузащитник «Урала» Игорь Дмитриев стал игроком московского «Спартака», сообщила пресс-служба екатеринбургской команды Первой лиги.

20-летний футболист уже покинул Екатеринбург.

Дмитриев выступал за «Урал» с июля прошлого года, в общей сложности провел 37 матчей.

На счету полузащитника три игры за молодежную сборную России.

«Урал» в прошлом сезоне вылетел из РПЛ, проиграв в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». В Первой лиге команда выиграла оба стартовых матча и идет второй в турнирной таблице.

«Спартак» начал новый сезон с поражения от «Оренбурга» со счетом 0:2. В следующем матче «красно-белые» 28 июля сыграют в гостях с «Химками».