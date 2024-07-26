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«Урал» сообщил о переходе своего 20-летнего полузащитника в «Спартак»

«Урал»: полузащитник молодежной сборной России Дмитриев перешел в «Спартак»
Игорь Дмитриев играл за «Урал» с прошлого лета и всего провел 37 матчей. В прошлом сезоне екатеринбургский клуб вылетел из РПЛ
Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев (Фото: Телеграм-канал ФК «Урал»)

Полузащитник «Урала» Игорь Дмитриев стал игроком московского «Спартака», сообщила пресс-служба екатеринбургской команды Первой лиги.

20-летний футболист уже покинул Екатеринбург.

Дмитриев выступал за «Урал» с июля прошлого года, в общей сложности провел 37 матчей.

На счету полузащитника три игры за молодежную сборную России.

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«Урал» в прошлом сезоне вылетел из РПЛ, проиграв в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». В Первой лиге команда выиграла оба стартовых матча и идет второй в турнирной таблице.

«Спартак» начал новый сезон с поражения от «Оренбурга» со счетом 0:2. В следующем матче «красно-белые» 28 июля сыграют в гостях с «Химками».

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